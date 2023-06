Notte bianca a Sermoneta giovedì a partire dalle 20

SERMONETA – Negozi aperti fino a notte fonda, saldi estivi, street food dolci e salati, animazione per bambini, spettacoli itineranti, performer che allieteranno i presenti: sono questi gli ingredienti della seconda edizione della “Notte bianca” organizzata per domani, giovedì 29 giugno 2023, a partire dalle 20, presso il piazzale antistante il centro commerciale Sermoneta Shopping Center di Borgata Carrara (Sermoneta). Una iniziativa che vede il patrocinio dell’amministrazione comunale di Sermoneta.

«L’obiettivo è di trascorrere insieme una serata diversa – spiegano gli organizzatori dell’evento – Un momento aperto a tutti, pensato non solo per le famiglie che avranno a disposizione un gruppo di animatori per far trascorrere la serata ai propri bimbi in totale sicurezza, ma per tutta la comunità che si vuole ritrovare allo Shopping Center allestito in maniera inconsueta e accattivante».

Numerosi gli stand di street food, gran parte locali, che proporranno le proprie specialità. Ospiti della serata saranno i Tierra Brasilis che animeranno la notte con musica e balli, proiettando il pubblico nelle atmosfere spensierate del Brasile. L’ingresso è naturalmente gratuito.

Tutte le info sull’evento, con espositori e ospiti, sono disponibili sulla pagina Facebook e profilo Instagram del “Sermoneta Shopping Center”.