Nubifragio e frana a Sezze, paura nel pomeriggio

SEZZE – Si contano i danni del nubifragio che si è abbattuto su Sezze nel primo pomeriggio di oggi. Un fenomeno estremo che ha causato smottamenti e dissesti.

Al lavoro dal primo pomeriggio i vigili del fuoco e su attivazione della Sala Operativa Regionale, decine di unità della protezione civile di Sezze e dei comuni vicini accorsi in aiuto, a causa di una imponente frana nella zona Casali.

Il sindaco Lidano Lucidi ha comunicato con i cittadini attraverso Fb: “Vista la gravissima situazione legata al maltempo vi invito a segnalare le criticità al numero 0773. 88411 – ha scritto il sindaco -. Stiamo sul territorio attivi e con tutte le nostre forze, vi invito a non uscire di casa. Grazie per la collaborazione”.

Le piogge torrenziali poi placatesi hanno interessato via Bassiano, la zona di Zoccolanti, via Casali, via Quarto Macchia. Problemi sussistono in serata via Casali e Via Archi

“Solidarietà e vicinanza ai residenti di Sezze e dei Comuni colpiti dal violento nubifragio di questo pomeriggio. Un grazie agli straordinari donne e uomini di Protezione Civile e Vigili del Fuoco impegnati in prima linea. Posso assicurare che come successo in altre zone d’Italia anche nel nostro territorio la risposta dello Stato sarà veloce, concreta e risolutiva. Terminata l’emergenza occorrerà però ripensare l’ordinaria manutenzione di canali di scolo, argini e corsi d’acqua. Azioni semplici, che però, se non attuate, non faranno altro che acuire le conseguenze di fenomeni violenti con i quali purtroppo dovremo imparare a convivere”, ha detto il senatore Nicola Calandrini.