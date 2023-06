Provincia, sei mesi di attività per il presidente Gerardo Stefanelli

LATINA – Il presidente della Provincia Gerardo Stefanelli ha tracciato oggi il bilancio dei primi sei mesi di attività e ha già annunciato cosa accadrà nei prossimi sei.

Il presidente ne ha parlato oggi nel corso di una conferenza stampa.

ASCOLTA STEFANELLI AL MICROFONO DI DOMENICO IPPOLITI

TRA LE Attività Organi Collegiali

Nel corso del primo semestre del 2023 sono stati adottati i seguenti atti:

N° 19 Deliberazioni di Consiglio provinciale in 5 sedute;

N° 33 Decreti Presidenziali

N° 63 Ordinanze

N° 4 Assemblee dei Sindaci

N° 1.474 Atti dirigenziali (determine)

EDILIZIA SCOLASTICA

Costruttori di edifici e di uomini

46 Interventi Finanziati

Oltre 29 milioni di Euro Investiti

6 Interventi conclusi 1.158.695 euro

14 Lavori incorso 6.739.723 euro

3 Gare d’appalto in corso in corso 3.028.469 euro

1 Gara d’appalto da indire 507.292 euro

5 Interventi di fase di progettazione 4.697.000 euro

17 Cantieri avviati e di prossima apertura 13.016.660 euro

(giugno/luglio 2023

“Nel primo semestre 2023 abbiamo collaborato con la Prefettura di Latina nell’organizzazione dell’evento per celebrare la giornata dell’Unità Nazionale della Costituzione, dell’inno e della Bandiera che si è tenuto presso il teatro D’annunzio. – L’Ente si è fatto promotore del rinnovo delle cariche della Consulta provinciale degli studenti. – Inoltre abbiamo messo a disposizione degli studenti degli istituti superiori, autobus per partecipare all’open day per il centenario dell’Aeronautica Militare Italiana presso l’aeroporto di Latina. Ci siamo fatti inoltre promotori in collaborazione con la scuola trasporti e materiali dell’ Esercito italiano di una iniziativa sulla sicurezza stradale che ha coinvolto centinaia di ragazzi delle s

Per i prossimi sei mesi, saranno avviate le procedure amministrative per la realizzazione di una nuova sede della Provincia nel Sud Pontino su un terreno di proprietà dell’Ente, che permetterà un notevole risparmio e che potrà essere usata per attività istituzionali, di istruzione e di formazione. “