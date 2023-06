Regata Gran Prix al Lido di Latina, un successo

LATINA – E’ terminata la regata Gran Prix New Life che si è svolta sul Lungomare di Latina con partenza dalla spiaggia dell’hotel Fogliano di Latina. Le campionesse del mondo, Caterina degli Uberti e Diana Rogge, hanno conquistato il primo posto, ma le altre imbarcazioni hanno retto il ritmo cercando il podio.

Ne abbiamo parlato con il presidente di Cethegus Leonardo Valle e con l’assessore alla Marina del Comune di Latina Gianluca Di Cocco

Primi del multiscafo non hobbicat Eleonora e Giuseppe, la deriva più veloce Palmieri – Ianiri.

15:00 – E’ in corso la regata Gran Prix New Life al Lido di Latina organizzata da Cethegus e partita poco fa dalla spiaggia dell’Hotel Fogliano. In prima posizione le due ragazze campionesse del mondo di vela, ma dietro sono 5 le imbarcazioni che si contendono il podio. Un mare perfetto per la regata sta ospitando la seconda edizione di quella che si ripromettere essere un appuntamento fisso per il lungomare di Latina. Tanti anche i curiosi che stanno affollando la spiaggia e in particolare la terrazza di Capoportiere.