Tiziano Ferro risponde alla lettera della sindaca Celentano

LATINA – Tiziano Ferro risponde alla lettera della sindaca di Latina, Matilde Celentano. Lo fa nei suoi modi sempre gentili chiedendo alla prima cittadina una cosa specifica: di sostenere il Lazio Pride che si svolgerà a Latina il prossimo 8 luglio.

La lettera

Gentilissima Sindaca, La ringrazio per la Sua attenzione. Latina è la mia città, il posto del cuore dove mi sono formato come essere umano e come artista. Tornare a casa non richiede inviti, ed è certo che canterò ancora nella mia città. La mia connessione con quei luoghi e quelle persone è intima, immediata, eterna. Porto dentro di me quelle strade e quelle facce ovunque vada e sono il mio conforto da sempre. Da quando sono nato, e nelle lotte, antiche e recenti, che ho dovuto affrontare contro odio e preconcetti.

La mia famiglia, i miei amici, i miei concittadini mi hanno sostenuto e aiutato a strappare alla vita il privilegio di potermi raccontare a Latina e al mondo per l’essere umano che sono, senza ipocrisie: Tiziano, uomo, figlio e padre. Sono grato per le parole da Lei spese nei miei confronti e sono lieto che sia finalmente una donna a esercitare la Sua funzione, per la quale ho il massimo rispetto. Per questo, per questo filo fortissimo che mi unisce alla città, sento anche io il bisogno di inviarLe un invito personale ed estremamente sentito.

Le chiedo rispettosamente di non voltare le spalle alle migliaia di uomini e donne che hanno scoperto una dimensione e un significato dell’amore e dell’unione familiare magari diversi dal Suo. Le chiedo di unirsi a me per sostenere il Lazio Pride, che si svolgerà l’8 luglio nella nostra città, concedendo il patrocinio, che non significa necessariamente condividere ogni singola proposta, ma condividere lo spirito di libertà che anima chi cerca, anche da posizioni diverse, di tutelare le famiglie, le unioni e l’amore.

Le chiedo di accogliere la richiesta delle coppie omogenitoriali e di registrare i loro bambini, per concedere loro il presidio e la tutela che meritano. Questo – e mi permetto di citarLa – “sarebbe un bellissimo gesto d’amore che va valorizzato” e il ringraziamento più bello. Mi conceda un ultimo rimando testuale alla sua lettera: “Sono una sua fan e non vedo l’ora di conoscerla di persona: sentire le sue parole è per me sempre un’emozione forte. Un sentimento condiviso”.

Spero di poter rivolgere a Lei queste stesse parole, al più presto.

Con l’orgoglio di un cittadino legato alla sua città, alla nostra città.

Da sempre e per sempre.

Tiziano

«Forti ed emozionanti le parole con cui Tiziano Ferro risponde all’invito in Comune della sindaca di Latina, Matilde Celentano. – interviene Anna Claudia Petrillo, segretaria del Lazio Pride – Dichiarazioni che, ammettiamo, ci hanno lasciato attoniti, “Sono una sua fan e non vedo l’ora di conoscerla di persona: sentire le sue parole è per me sempre un’emozione forte. Un sentimento condiviso”. Come può la Sindaca considerare fortemente emozionanti e condivise le parole di un uomo, padre e marito che continua a vedere i suoi diritti – e quelli dei suoi figli – negati? Le parole di Tiziano Ferro sono sempre state chiare e accorate nei confronti del dolore che queste disparità provocano in lui e colme di senso d’urgenza nei confronti della necessità di uguaglianza di diritti per tutte e tutti i cittadini. Gli stessi per cui scendiamo nelle piazze. Tiziano Ferro non si è mai risparmiato, tanto meno sul palco dell’Olimpico, dove ha – come ha sottolineato la Sindaca Celentano – dichiarato sì, il profondo amore per la città natale, ma ha anche parlato di omofobia, ha ribadito la necessità di opporsi ad ogni forma di discriminazione e di bullismo, ha condiviso con orgoglio spaccati di vita familiare e non in ultimo, invitato a partecipare al Lazio Pride dell’8 luglio a Latina. Proprio quel Pride a cui il Comune di Latina finora non ha concesso il patrocinio.

Non esistono vie di mezzo o si è a favore dei diritti o si è contro. Noi siamo pronte e pronti a sfilare per le vie della città, per rivendicare i diritti di tutta la comunità Lgbtqia+. Non possiamo più accettare compromessi a ribasso, esistiamo, siamo plurali e saremo visibili.

Considerato che la Sindaca Celentano ha più volte dichiarato di voler rappresentare tutte e tutti i cittadini, auspichiamo che conceda il patrocinio del Comune di Latina alla manifestazione. E si impegni a trascrivere i figli e le figlie delle famiglie omogenitoriali. Solo così l’invito e i ringraziamenti a Tiziano Ferro saranno sinceri e reali, e potrà dimostrare di essere davvero la sindaca di tutte e tutti».