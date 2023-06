Valeria Campagna nella vicesegreteria regionale del Pd

LATINA – L’assemblea del Partito Democratico del Lazio ha nominato nella vicesegreteria regionale, Valeria Campagna, dirigente nazionale del PD. “Ringrazio il Segretario Daniele Leodori per la fiducia, non scontata, che mi ha accordato. Sento entusiasmo e responsabilità ma, soprattutto, grande voglia di mettermi subito a lavoro – spiega Campagna – Per un Partito Democratico capace di guardare con coraggio alle prossime sfide, di lavorare per una Regione più giusta ed equa e di rilanciare la spinta di rinnovamento iniziata a livello nazionale con la nuova Segreteria di Elly Schlein”.