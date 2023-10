Latina gioca bene ma viene fermato dal Catania: 1-1

LATINA – “Contento e orgoglioso della prestazione dei ragazzi, arrabbiato per il risultato perché potevamo portare a casa i tre punti”. Così l’allenatore del Latina Daniele Di Donato, dalla conferenza stampa post partita allo stadio Angelo Massimino in Sicilia, dove i nerazzurri hanno fermato i padroni di casa del Catania, ma non sono riusciti a vincere. Il pari finale 1-1 dopo il vantaggio del Latina su goal di Mastroianni non accontenta il tecnico, dopo un match dominato dai nerazzurri. “La squadra sta crescendo”, ha detto ancora il mister nella sua analisi. Il Latina Calcio 1932 è ora terzo in classifica a soli due punti da Juve Stabia e Benevento.

IL TABELLINO

Catania FC 1 – 1 Latina Calcio 1932

Catania FC (4-3-3): Bethers, Castellini (59’ Bouah), Silvestri, Curado, Mazzotta, Zammarini (87’ Zanellato), Quaini (72’ Ladinetti), Rocca (59’ Deli), Chiricò, Di Carmine, Marsura (87’ Sarao). A disposizione: Albertoni, Lorenzini, Maffei. Allenatore: Tabbiani.

Latina Calcio 1932 (3-5-2): Cardinali, Ercolano (86’ Serbouti), Biagi (86’ Perseu), di Livio (66’ Cittadino), Mastroianni (77’ Jallow), Fella, De Santis (86’ Di Renzo), Crecco, Rocchi, Cortinovis, Paganini. A disposizione: Bertini, Cittadino, Marino, Gallo, Del Sole, Fabrizi, Polletta. Allenatore: Di Donato.

Arbitro dell’incontro: Gabriele Sacchi di Macerata.

Assistenti: Francesco Romano di Isernia e Ayoub El Filali di Alessandria.

Quarto Ufficiale: Stefano Striamo di Salerno.

Marcatori: 18’ Mastroianni (L), 73’ Chiricò (C),

Ammoniti: 24’ Rocca (C), 25’ Di Livio (L), 52’ Cortinovis (L), 63’ Bouah (C), 81’ De Santis (L)

Recuperi: 2’ pt. 6’ st.

Angoli: Catania FC 8 Latina Calcio 1932 1.

Note: 16812 Spettatori