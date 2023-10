Un successo la Festa dello sport a Latina organizzata da Opes

LATINA – Il Comitato Provinciale Opes Latina accende Piazza del Popolo con “L’Isola dello Sport”. Un vero successo per le due giornate in cui si è assistito a spettacoli ed esibizioni dal vivo che hanno convogliato tantissime discipline sportive e tanto pubblico nel cuore di Latina. L’evento è stato organizzato dal Comitato Provinciale di Latina, in collaborazione con In Corsa Libera, Città Sport e Cultura e con il patrocinio del Coni Lazio, della Regione Lazio e con il contributo del Comune di Latina.

La due giorni è cominciata nella mattinata sabato 7 ottobre con la seconda edizione della corsa podistica “CSC Student Marathon”, organizzata in collaborazione con Città Sport e Cultura e l’asd In Corsa Libera, alla quale hanno preso parte gli studenti di Latina dalle elementari alle università, oltre che rappresentanze del mondo dello sport.

“Una maratona a sostegno della scuola, dello sport e della cultura e tantissimi eventi che hanno coinvolto sportivi di Latina e della provincia – commenta il Sindaco di Latina Matilde Celentano – Questo lo spirito che ha mosso l’evento denominato “Isola dello Sport”, organizzato dal Comitato Provinciale Opes Latina, in collaborazione con In Corsa Libera, Città Sport e Cultura, con il contributo del Comune di Latina ed il patrocinio del Coni Lazio e della Regione Lazio. Le più disparate esibizioni sportive hanno colorato il centro città per due giorni portando nel cuore della città centinaia di giovani uniti da valori che la nostra amministrazione condivide a pieno. Lo sport, palestra di vita e di crescita umana, educa all’inclusione e porta innumerevoli benefici a livello di salute ed eventi come quello appena concluso non possono che stimolare sempre più persone a praticare attività fisica”.

La Piazza è si è trasformata in una palestra, un villaggio multifunzionale, dove il folto pubblico accorso, ha potuto assistere ed anche sperimentare in prima persona, varie attività. Un modo naturale dove lo sport si avvicina a grandi e piccoli per appassionare e coinvolgere.

“L’Isola dello Sport e annessa CSC Student Marathon hanno rappresentato un nuovo momento sportivo per la città di Latina dopo la settimana europea dello sport – commenta l’assessore allo sport del Comune di Latina Andrea Chiarato – Questo è il segnale di quanto l’assessorato sia ricettivo e pronto a sostenere l’intero settore sportivo. Ringrazio l’Opes nelle figure del segretario generale Davide Fioriello e del presidente del comitato provinciale Daniele Valerio, per il grande lavoro svolto affinchè queste due giornate di sport venissero realizzate al meglio ed al servizio della comunità”.

“Anche stavolta l’Opes è messa in gioco a servizio della città, creando in pochissimo tempo un grande appuntamento nel cuore di Latina – commenta il Segretario Generale Opes Davide Fioriello – è stato un vero piacere aver rappresentato un punto di aggregazione ed il ritorno di quella che anni fa era già divenuta una tradizione per Latina. Ringrazio tutti coloro che sono accorsi al nostro evento, tutta l’amministrazione comunale, il Sindaco Matilde Celentano e l’assessore allo Sport Andrea Chiarato, per aver aperto le porte della città allo sport”.

Nei pomeriggio di sabato e domenica si sono susseguite esibizioni e dimostrazioni sportive. A colorare Piazza del Popolo, esibizioni di calcio, pallacanestro, calcio freestyle, ginnastica ritmica, danza, karate, taekwondo, arti marziali, calcio balilla, tennis tavolo, padel, pattinaggio, tiro dinamico, kick boxing, football americano, e tanto altro.

“Voglio ringraziare – commenta Daniele Valerio, presidente del comitato provinciale Opes Latina – tutti gli atleti e le associazioni che con grande entusiasmo hanno scelto di prendere parte all’Isola dello Sport tra cui, Mb Dance School di Barbara Milani, Fair Play, Special Olympics Italia, Ritmica Latina, Magici Eventi, Sport per Tutti, VRG Rytmikis, Team Iadevaia, Woman Latina Calcio 1932, La Pelota, Palaroller, Latina Sport Academy, Air Beach Volley School, Qua la Zampa, Amici dello Sport, Smg Latina, Full Kontact Latina, Circeo Accademia di Ginnastica, Buffalos Latina, 2166 Tecnica & Precisione, Lions Volley Latina. Sono stati due giorni appassionati dove tantissime associazioni hanno potuto mettere in campo i loro talenti offrendo un grande spettacolo”.