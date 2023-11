Al Museo Cambellotti in mostra L’Arte Contemporanea delle Donne

LATINA – Si intitola l’Arte Contemporanea delle Donne la mostra che sarà inaugurata sabato 25 novembre (alle 11) per la Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne. L’iniziativa culturale, curata dal Mad, il Museo di Arte Diffusa, si tiene al Museo civico Duilio Cambellotti in Piazza San Marco a Latina, nell’ambito delle iniziative “Una rete contro la violenza” promosse dal Comune.

Fino all’8 dicembre saranno esposte le opere di pittura, fotografia, ceramica e installazioni, realizzate da ventuno artiste di Latina o che hanno profondi legami con il territorio, appartenenti alla collezione del MADXI. il Museo Contemporaneo di Latina Scalo.