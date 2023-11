Festa delle Forze Armate, porte aperte a Palazzo M

LATINA – Nel quadro delle celebrazioni della “Giornata dell’Unità Nazionale e Festa delle Forze Armate”, il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Latina ha aperto le porte della propria sede, Palazzo “M”, alla comunità della Provincia di Latina.

Nell’occasione hanno aderito all’iniziativa il Centro Minori del Comune di Latina ed il Centro Minori “La Pergola” di Cisterna di Latina. In particolare i giovani ospiti e i rispettivi accompagnatori sono stati accolti nello storico “Palazzo M”, che hanno potuto visitare e ammirare in tutte le sue aree oggi utilizzabili.

Nel corso dell’incontro è stata inoltre illustrata la storia della Caserma “Michele Savarese” e del significato delle celebrazioni odierne, e sono stati descritti i compiti e le attività svolte dalla Guardia di Finanza a salvaguardia degli interessi economico-finanziari dell’Italia e dell’Unione Europea.

La “Giornata dell’Unità Nazionale e Festa delle Forze Armate” è proseguita con la visione di un filmato istituzionale, con l’intento di offrire ai giovani visitatori spunti di riflessione sulla necessità di far accrescere la cultura della giustizia e legalità e sul ruolo delle Fiamme Gialle nel garantire un sistema economico equo e giusto, a tutela dei cittadini onesti, delle imprese e dei professionisti che rispettano le regole.

Il momento più emozionante è stato la simulazione di un controllo antidroga su persone e mezzi è stata la centro della dimostrazione di due militari cinofili con al seguito i cani “Jessy e Gingo”, un momento ha destato stupore ed entusiasmo negli alunni ma anche negli adulti, anche per il livello di addestramento e per le abilità olfattive e di ricerca di sostanze psicotrope e stupefacenti, che erano state nascoste in alcuni zaini. Nel corso della dimostrazione dei due esemplari di pastore tedesco, diverse sono state le domande e le curiosità dei giovani ma anche dei meno giovani, e per i bambini più “temerari”, sempre attentamente, seguiti e guidati dagli esperti cinofili conduttori, non è mancata l’occasione di poter accarezzare gli amici a quattro zampe, molto vivaci, giocherelloni ed intrepidi, ma tendenzialmente docili.