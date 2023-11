Latina, dall’accoglienza alla “rete che accoglie” i rifugiati ucraini: il racconto dei progetti

LATINA – E’ passato un anno e nove mesi da quando l’invasione russa in Ucraina ha determinato la fuga in altri Paesi europei di milioni di cittadini ucraini di cui 175mila circa sono stati accolti dall’Italia. Per dare assistenza e nuova speranza a queste persone, oltre l’aiuto temporaneo offerto da molte famiglie, sono nati progetti di inclusione e fra questi, in provincia di Latina, sono stati attivati A.R.E.S, I.M.A,G.IN. e S.T.I.M.A., giunti ora a conclusione. I risultati sono stati presentati questa mattina presso la Curia Vescovile di Latina come evento finale dei progetti finanziati dall’Avviso pubblico della regione Lazio “Realizzazione di interventi e reti per la presa in carico e l’inclusione socio-lavorativa della popolazione ucraina sul territorio della Regione Lazio”. Una “rete che accoglie”, così l’hanno definita i protagonisti.

Al centro della mattinata, aperta da un intervento del vescovo di Latina Mariano Crociata e condotta da Sergio Nisi di Saip Formazione e Lavoro, le storie di chi ha partecipato e le realtà che hanno collaborato costruendo “una rete sociale, di integrazione, assistenza, sanità, formazione, lavoro e, dunque, inclusione, tutto come plusvalore di un’accoglienza di qualità”.

UN ANNO DI ATTIVITA’ PER 125 PERSONE – “Le attività sono iniziate a settembre del 2002 e si sono concluse a settembre scorso coinvolgendo 125 persone in totale – ha detto la coordinatrice generale Francesca Federici di Saip Formazione e lavoro – Si è trattato di dare supporto linguistico, che è stato il primo aiuto; ma cneh orientamento specialistico, accompagnamento al lavoro, inserimento scolastico, sostegno psicologico e sostegno alla disabilità con progetti mirati”, ha raccontato.

LA STORIA DI OLEG – Illuminante, anche per comprendere la forza dei percorsi di inclusione, è stato il racconto della storia di Oleg, un uomo tetraplegico, con un figlio morto in guerra, la casa bombardata, arrivato in Italia con l’intenzione ferma di imparare un mestiere, anzi il mestiere che non aveva potuto apprendere in patria.

“Non aveva mai visto un pc e non conosceva l’inglese, è partito da zero, ma ha una grande testa e ha studiato tantissimo. Ha fatto un corso di informatica ed è diventato programmatore informatico interessato in particolare all’ambito del web design”, racconta Romualdo Lodovici, l’esperto che lo ha assistito affrontando il percorso formativo con il sostegno dei mediatori culturali. “Oleg ha imparato tutto piano, ma benissimo, grazie ad un pc a lettura ottica che abbiamo acquistato autotassandoci, e fra sei mesi sarà pronto per affrontare da solo la vita lavorativa”, aggiunge Lodovici.

LA RETE – Hanno parlato durante l’incontro i partner di progetto con gli interventi di Achille Allen Trenta, Presidente di Ninfea Cooperativa Sociale, Patrizia Sperlongano, Direttrice Operativa del Centro per l’Autonomia “Michele Iacontino”, Fabrizio Gasparetto, Presidente della Cooperativa Sociale “Il Quadrifoglio” e Angelo Raponi, Direttore della CARITAS Diocesana di Latina-Terracina-Sezze-Priverno che si è occupata soprattutto dell’orientamento abitativo. “Siamo molto lieti – hanno spiegato i referenti di progetto – di organizzare sul territorio in cui si sono svolte le attività progettuali un evento pubblico per riflettere su temi rilevanti per un’accoglienza di qualità, sperando che l’esperienza effettuata attraverso i progetti A.R.E.S., I.M.A.G.IN. e S.T.I.M.A. possa essere capitalizzata e messa a disposizione di tutti gli stakeholders per azioni future».

I saluti istituzionali sono stati portati dalla Vicaria del Prefetto di Latina, Monica Perna, dall’assessore regionale al lavoro, Università, Scuola, Formazione, Ricerca e merito Giuseppe Schiboni, e dall’assessore comunale al Welfare Michele Nasso.

All’evento ha preso parte la classe 3G del Liceo Artistico Statale “Michelangelo Buonarroti” di Latina, frequentata da un’alunna che è stata beneficiaria delle attività di progetto per l’inclusione scolastica.

Il light lunch finale e l’accoglienza sono stati curati dagli allievi delle classi 5A – Sala e 5A – Accoglienza turistica dell’I.I.S. “San Benedetto” di Latina – Indirizzo per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera.