L’Ic Volta di Latina scuola capofila per la provincia del progetto “Noi con voi possiamo farcela”

LATINA – L’istituto comprensivo Alessandro Volta partecipa, come scuola capofila per la provincia di Latina, al progetto “Noi con voi possiamo farcela” promosso e coordinato dal Centro territoriale di supporto dell’Istituto Bragaglia di Frosinone che coinvolge i CTS provinciali.

La presentazione è in programma a Roma, lunedì 13 novembre (alle 10) presso al Camera dei Deputati, nella Sala “Giacomo Matteotti” di Palazzo Theodoli – Bianchelli in Via del Corso alla presenza della direttrice generale dell’Urs Lazio, Anna Paola Sabatini. Con l’istituto comprensivo di Via Botticelli a Latina saranno presenti i CTS dell’ IC Piazza Marconi di Viterbo, dell’IPPSEO A Costaggini di Rieti, l’IIS Baffi di Roma, l’IC De Amicis-Cattaneo di Roma e l’ IC Leonori di Roma, quali capofila per la divulgazione del progetto nell’ambito delle rispettive province del Lazio in una rete di scuole di ogni ordine e grado.

“Il progetto – spiegano dalla Volta, che sarà presente con il dirigente scolastico Gennaro Guarino – ha lo scopo di promuovere una riflessione sulle tematiche della sicurezza on line, per garantire un uso consapevole e corretto della rete attraverso la costruzione di strategie finalizzate a rendere internet un luogo più sicuro e far acquisire comportamenti responsabili da parte degli studenti che saranno parte attiva nelle fasi di formazione, laboratoriale e disseminazione delle buone pratiche”.

IL PROGRAMMA