La scuola primaria Caetani di Sermoneta al Quirinale su invito della Presidenza della Repubblica

SERMONETA – Mercoledì mattina gli studenti della classe V della scuola primaria di Sermoneta Scalo hanno visitato il Quirinale su invito della Presidenza della Repubblica. Lo scorso mese infatti i bambini avevano scritto una lettera al Capo dello Stato: la segreteria di Sergio Mattarella ha risposto invitando gli studenti a visitare il palazzo. Nella delegazione c’erano la prima cittadina di Sermoneta Giuseppina Giovannoli, il dirigente scolastico dell’istituto comprensivo Donna Lelia Caetani Lorenzo Cuna, il presidente del consiglio di circolo Andrea Pilu e l’insegnante Laura Dell’Omo con le docenti delle classi IV e V.

«La visita di mercoledì ha dato l’opportunità ai nostri giovani visitatori di confrontarsi con la sede istituzionale più rappresentativa della nostra Repubblica e gli ambienti simbolo della politica», ha spiegato la sindaca: dal salone delle consultazioni, a quello del giuramento del nuovo governo, al salone privato dal quale il Presidente pronuncia il discorso di fine anno a reti unificate.

«Una lezione di educazione civica in trasferta, lavoriamo insieme per creare i presupposti per una società migliore, trasmettendo sapere e cultura, con la fondamentale collaborazione delle famiglie, baluardo della nostra società, e delle istituzioni».