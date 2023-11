Due scuole superiori di Latina avviano la collaborazione con Latium Experience

LATINA – La Destination Management Organization Latium Experience, associazione mista pubblico-privata nata per promuovere la destinazione turistica di 12 Comuni del Lazio con capofila il comune di Latina, annuncia l’avvio di una collaborazione con due scuole secondarie di secondo grado di Latina. Le classi coinvolte sono due quarte dell’indirizzo audiovisivo-multimediale del Liceo Artistico Michelangelo Buonarroti, coordinate dal Professor Massimiliano Lanzidei, docente di Laboratorio audiovisivo e multimediale, e la quinta A dell’indirizzo turistico dell’Istituto di Istruzione Superiore Vittorio Veneto Salvemini, coordinata dalla Professoressa Marilisa Subiaco, docente di Geografia turistica. Le due classi dell’artistico assommano in tutto circa quaranta ragazzi, mentre quella del Salvemini quattordici. Si prevede che in corso d’opera altre due classi del Buonarroti si uniscano al progetto.

I ragazzi del Buonarroti realizzeranno alcuni video da divulgare su TikTok. Li ambienteranno in alcuni punti del territorio rappresentato dalla DMO e sfrutteranno le suggestioni caratteristiche della piattaforma, cioè i trend, i topic e i dinamismi linguistici per “colpire” i propri coetanei con le bellezze di Latina e provincia. Saranno loro stessi i direttori creativi dei video, decidendone trama e contenuti in autonomia, sotto la supervisione del Prof. Lanzidei.

Alla quinta A del Salvemini tocca invece un compito più tecnico, in considerazione del contenuto del corso di studi. Gli studenti elaboreranno due itinerari di tre giorni e due notti destinati al giubileo 2025, uno relativo alle città di fondazione e uno di turismo religioso. Il primo si rivolge a un target adulto mentre il secondo è per i giovani. Anche qui avremo dunque giovani che parlano ai giovani col linguaggio della loro età, sia pure su un piano diverso dal puro social media perché veicolato attraverso la piattaforma della DMO, cioè il sito di Latium Experience. Il periodo cui si riferiranno i due itinerari andrà da dicembre 2024 a gennaio 2026, con speciale riguardo ad autunno e primavera, per destagionalizzare. L’obiettivo è avvicinare a Latina il turista religioso (pure il programma dedicato alle città di fondazione si rivolgerà di fatto a questo segmento, dato il periodo giubilare). La figura chiave è Santa Maria Goretti, martire del periodo della bonifica, ma molto si punterà anche sulle splendide abbazie di Fossanova e Valvisciolo per poi spostarsi sul litorale di Sabaudia, che fa parte del parco nazionale del Circeo, ossia di ciò che resta della più grande foresta planiziaria d’Europa. I programmi faranno adeguato ricorso alle degustazioni, punti forti del latinese considerato il gran numero di specialità tipiche e molto amate dai ragazzi.

«Questa collaborazione», afferma la Destination Manager Paola Cosimi, «sottolinea la sempre maggiore attenzione alle sinergie tra mondo scolastico, imprese e istituzioni come necessarie allo sviluppo e al benessere del territorio».