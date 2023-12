Notte di San Silvestro a Latina: torna l’appuntamento in piazza

LATINA – Notte di San Silvestro in piazza del Popolo a Latina per salutare il nuovo anno, con il concerto di Tutti Frutti e molto altro. L’appuntamento, inserito nel cartellone degli eventi delle festività in corso, predisposto dall’amministrazione comunale, avrà inizio alle ore 21.30 e si protrarrà fino a notte fonda, intervallata dal tradizionale spettacolo pirotecnico.

Ad animare la serata del 31 dicembre 2023 in piazza del Popolo saranno anche il dj Tiziano Torre, attivissimo nei locali di Roma e Latina nonché produttore di dischi, e lo speaker Giuseppe Baratta, voce della della Superlega italiana di pallavolo e della Nazionale italiana di volley maschile e femminile, con alle spalle la presentazione di sette campionati del Mondo e decine di altri eventi internazionali nei vari sport.

Il concerto di Tutti Frutti vedrà sul palco il leader fondatore del gruppo Mauro Zazzarini al sax, i cantanti Eugenio Pastore e Laura Sega, il batterista Mario Lonoce, il tastierista Gianni De Crescenzo, il trombonista Walter Fantozzi, la tromba di Giovanni Frabotta, la chitarrista Piera Mussardo, il bassista Francesco Cecchet e il percussionista Fabrizio Andreozzi.

Tutti Frutti, storica band locale che intrattiene il suo pubblico dagli anni ‘90, si caratterizza per un repertorio musicale che abbraccia un lasso di tempo che va dagli anni ‘50 (Rock’nRoll) alla musica moderna di Stevie Wonder, passando per il Rhythm and blues di Otis Redding e James Brown, al soul di Ray Charls e Joe Cocker ai “Blues Brothers” ai brani di Zucchero. Ha al suo attivo due album “ Live at Whisky a Go Go” e “Otis Sito” omaggio al grande Otis Redding. La performance dal vivo si preannuncia molto coinvolgente, sollecitando il pubblico a cantare e a ballare in un clima di festa inclusiva.

Sarà occasione per le famiglie, i giovani e meno giovani di ritrovarsi in piazza del Popolo per un brindisi di mezzanotte collettivo, esprimendo desideri e buoni propositi per il 2024, sotto un cielo illuminato dai mille colori dei giochi pirotecnici.

Al teatro D’Annunzio invece giunge alla nona edizione il Capodanno, organizzato dalla Pro Loco di Latina in collaborazione con Ventidieci, Top Agency e Berti Live. In scena lo spettacolo di Giampaolo Morelli, “Scomode verità e 3 storie vere”, di Giampaolo Morelli e Gianluca Ansanelli, con la partecipazione del M° Sergio Colicchio. Mezzanotte in teatro con brindisi nel foyer. “Scomode verità e 3 storie vere”, è il comedy speech attraverso cui Giampaolo Morelli si racconta al suo pubblico: un monologo irriverente, caustico, pungente e sempre maledettamente sincero. Le 101 scomode verità, infatti, altro non sono che un sunto delle nostre umane debolezze, un compendio di tutti i tic, le manie, gli slanci e le ossessioni del nostro vivere quotidiano. A volte si tratta di fulminanti considerazioni, quasi degli aforismi in grado di fotografare la realtà sotto una luce nuova o paradossale, altre volte invece le riflessioni si fanno più discorsive e articolate o magari intime e profonde: come nel caso delle 3 storie personali citate nel titolo, ovvero tre aneddoti di vita vissuta che offrono al pubblico un ritratto inedito e confidenziale del noto attore.

Una produzione Stefano Francioni Produzioni e Teatro Stabile d’Abruzzo.

Biglietti in vendita su TicketOne