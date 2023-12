Provincia di Latina, Stefanelli chiude il suo primo biennio: “Nel 2023, ventotto assunzioni, 46 milioni per l’edilizia scolastica e 71 per l’Ato4”

LATINA – “Una giornata bellissima”. Così il presidente della Provincia Gerardo Stefanelli ha aperto la conferenza stampa di bilancio dell’ultimo anno di attività, il 2023, aperta mentre 28 nuovi dipendenti dell’Ente firmavano i contratti di assunzione. “In questo anno, la funzione di area vasta dell’ente si è riempita di contenuti, a partire dai servizi ai Comuni con la centrale Unica di Committenza che ha cominciato a fare le gare per sei comuni e altri se ne aggiungeranno”, ha voluto sottolineare il vertice di Via Costa che tra i numeri ha citato per prime le 46 opere straordinarie per 29 milioni di euro del settore edilizia scolastica, di cui 16 completate e che si aggiungono all’attività ordinaria del settore.

Tra i punti qualificanti del mandato c’è poi il progetto, caro a Stefanelli e non solo, che unisce dell’ Appia Regina Viarum: “Ha messo insieme 13 comuni per lavorare alla candidatura (dell’Appia Antica) a patrimonio dell’Unesco, ma soprattutto per costruire nei prossimi mesi un percorso storico- turistico locale che possa portare persone ed economia nelle nostre comunità. Un anno molto inteso, molto impegnativo e di grande soddisfazione anche dal punto di vista di Presidente dell’Ato 4, con 71 milioni di euro di Pnrr portati sul territorio che significano sostituzione delle condotte idriche, ammodernamento delle sorgenti e completa rivoluzione delle modalità di gestione della rete senza gravare sulle tasche degli utenti”.

Stefanelli chiude così anche il primo biennio alla guida dell’Ente, dopo l’elezione avvenuta il 18 dicembre 2021. A gennaio saranno indette le elezioni per il rinnovo della Presidenza della Provincia che si terranno a marzo: “Da lì comincerà la seconda parte del mio mandato che affronterò anche con una nuova organizzazione amministrativa e anche con una nuova organizzazione degli uffici di supporto del mio staff”, ha concluso Stefanelli che non ha mancato di ricordare al Comune di Latina la situazione degli ex residenti del campo nomadi di Al Karama che si trovano da un anno e mezzo e in condizioni di assoluta precarietà, nell’edificio ex Rossi Sud della Provincia di Latina.