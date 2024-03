Aprilia, entra in chiesa e minaccia il viceparroco per avere soldi: arrestato

APRILIA – E’ entrato in una chiesa di Aprilia e ha minacciato il vice parroco tentando di farsi consegnare soldi. E’ accaduto ieri nella chiesa di Maria Madre della Chiesa molto vicina alla caserma dei carabinieri. Per questa ragione l’azione dell’aggressore, un 34 enne già noto alle forze dell’ordine per precedenti specifici, ha avuto vita breve. L’aggressore è stato arrestato in flagranza dai militari del N.O.R.M. e deve rispondere di tentata estorsione e minaccia. E’ stato portato nella casa circondariale di Latina.