Bandiera Blu 2024 a Latina, Celentano e Addonizio: “Già al lavoro per gli adempimenti”

LATINA – Il Comune di Latina si è aggiudicato l’undicesima Bandiera Blu, conferita oggi a Roma dalla Fee, nell’ambito della cerimonia tenuta presso la sede del Cnr alla presenza del presidente Fee Italia Claudio Mazza e del ministro delle Politiche del Mare Nello Musumeci. La sindaca Matilde Celentano e l’assessore all’Ambiente Franco Addonizio, tra gli amministratori di di 226 Comuni italiani che hanno ottenuto la certificazione Fee, hanno preso parte all’evento, potendosi così confrontare con i colleghi di altre realtà rivierasche.

“Sono particolarmente soddisfatta della conferma della nostra Bandiera Blu anche per questa annualità – ha dichiarato Celentano, a margine della cerimonia – Un riconoscimento al lavoro svolto in questi mesi e al fattivo contributo di Acqualatina e del Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest che costantemente si impegnano sul fronte della qualità delle acque, uno dei requisiti principali indispensabili per l’ottenimento del vessillo Fee. Un requisito mai scontato”.

“Lo scorso anno – ha ricordato a tal proposito l’assessore Addonizio – a poche settimane dal nostro insediamento, si sono verificati fenomeni di acqua torbida, dovuti principalmente alle precipitazioni ricorrenti. Subito abbiamo convocato il tavolo delle acque, con i principali attori competenti in materia, al fine di un monitoraggio più serrato e azioni mirate. Un lavoro di squadra che ha coinvolto anche la Asl, la Capitaneria di porto e l’Arpa Lazio. Colgo l’occasione per ringraziare gli uffici che con passione e abnegazione hanno seguito in modo impeccabile la complessa procedura di candidatura alla certificazione Fee”, ha evidenziato Addonizio.

La prima cittadina Celentano e l’assessore Addonizio hanno voluto sottolineare come “il bel risultato, con il conferimento delle altre sette Bandiere Blu al litorale pontino, premia la visione dello sviluppo sostenibile che emerge in provincia di Latina, diffondendo effetti benefici in termini di promozione dell’intero territorio”.

“Il risultato di oggi non è un punto di arrivo – ha proseguito Celentano – ma un punto di partenza per migliorarci sempre, nei servizi legati alla balneazione, alla mobilità e all’ambiente in generale. Insieme alla Bandiera Blu quest’anno avremo 30 Bandiere Verdi, otto Eco-Schools in più rispetto allo scorso anno”.

“L’amministrazione comunale – ha concluso Celentano – è già al lavoro per gli adempimenti previsti dalla Fee da svolgersi entro il primo luglio”.