Fiera del Libro nel quartiere Nicolosi di Latina

LATINA – Nello Spazio Culturale Nicolosi in Via Filippo Corridoni 78 nel fine settimana c’è la Fiera del Libro. La Piazzetta del Quartiere vedrà protagonisti i libri nel mese loro dedicato, con presentazioni e proposte culturali. Con il motto “dalla cultura locale all’immaginario universale”, la manifestazione è stata organizzata dalla Compagnia dei Lepini e dal Sistema Territoriale delle Biblioteche dei Monti Lepini, alcune associazioni del territorio e gode del patrocinio della Provincia di Latina.

La due giorni si aprirà venerdì 31 maggio alle 17 con la presentazione del libro “La strega di mezzanotte” di Barbara Mirarchi, seguita da “Oignon cercatori di stelle” di Loris Fabrizi, “Ercole e la fondazione di Norba” di Alessandra Corvi, “Senza numero civico” di Giovanni Pacella, “Craxi il partito l’Italia la politica estera ed economica” di Cristiano Terranova, per chiudersi con il concerto Jazz Combo Beat di Nando Martella.

Sabato 1 giugno la manifestazione curata dal direttore artistico Antonio Scarsella, che modererà tutte le presentazioni, si aprirà con la presentazione di “La forma nascosta dalla luce” di Giulio Mazzali, seguita da “Versi tra malinconia e rinascita” di Martina Marangoni, “Biasteme sermonetane e dei Monti Lepini” di Dante Ceccarini e “L’ora della scimmia” di Loris Fabrizi, mentre il commento musicale sarà affidato a Maria Centra.

“Sarà un appuntamento da non perdere – ha spiegato il presidente della Compagnia dei Lepini, Quirino Briganti – per chiudere in bellezza un Maggio dei Libri che ci ha visto particolarmente attivi su tutto il territorio, con decine di interessanti incontri con gli autori utili a dare rilevanza ai lavori svolti e a spiegare una parte di Lepini che spesso si conosce meno. Sono davvero soddisfatto – ha concluso Quirino Briganti – per questo mese ricco di eventi e invito a partecipare in massa alla chiusura di questa edizione nel quartiere Nicolosi di Latina”.