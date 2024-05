Carabinieri, targa al luogotenente Di Muro e al Maggiore Perrone

LATINA – “Il Comune di Latina ha voluto omaggiare con una targa il luogotenente Vitantonio Di Muro, comandante della stazione dei carabinieri di Latina per 22 anni ed insignito del titolo di Cavaliere della Repubblica, nel suo ultimo giorno di lavoro prima di andare in pensione”. Queste le parole della prima cittadina Matilde Celentano, sicura che il luogotenente rimarrà Carabiniere per sempre.

Ad accogliere Di Muro, che ha sulle spalle 41 anni di servizio, sono stati il Sindaco Matilde Celentano, il vicesindaco Massimiliano Carnevale, l’assessore alla Marina Gianluca Di Cocco, l’assessore all’Istruzione Francesca Tesone e i consiglieri comunali Renzo Scalco e Vincenzo Valletta.

Per l’occasione il Sindaco si è congratulata anche con il comandante della Compagnia dei Carabinieri di Latina Paolo Perrone promosso al grado di maggiore.