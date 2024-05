SERMONETA – Si terrà domenica 12 maggio la Passeggiata sul Monte Carbolino organizzata dalla Lipu di Latina. La partenza sarà alle 9:30 dal parcheggio dell’abbazia di Valvisciolo. La prenotazione è obbligatoria al numero 351.9463376. Avrà un costo di 5 euro per i soci Lipu e di 10 per in non soci.

Il Monte Carbolino è una montagna dei Monti Lepini che si trova a cavallo dei territori dei comuni di Bassiano e Sermoneta