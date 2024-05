“Round Table Risto-Sud”: al Pacifici e De Magistris è l’ora della Visciola

SEZZE – Prosegue a Sezze il ciclo di incontri dal titolo “Round Table Risto-Sud”, organizzato dall’Istituto Pacifici e De Magistris su iniziativa dell’assessorato comunale alle Attività Produttive e Politiche del Lavoro. Si tratta di un progetto concepito per superare il disallineamento tra domanda e offerta di lavoro, per creare nuova occupazione e per portare sviluppo sul territorio. L’obbiettivo consiste quindi nel riunire attorno a un “Tavolo” imprenditori, studenti e professori, per sperimentare un modello vincente di alternanza scuola lavoro. Con queste finalità lo scorso aprile si è tenuto un primo workshop incentrato su un’eccellenza delle produzioni locali, il Carciofo. Dei ristoratori del posto sono entrati a contatto con i ragazzi, trasmettendo la loro esperienza e le loro competenza e consentendo allo stesso tempo di sfruttare e valorizzare la preparazione, l’entusiasmo e la voglia di apprendere dei giovani iscritti all’indirizzo Alberghiero dell’Istituto. La modalità, decisamente riuscita e molto apprezzata dalle autorità cittadine intervenute, si è basata sulla metodologia dello show cooking e ha portato ad evidenziare un prodotto tipico setino creando un’opportunità lavorativa per la ragazza aggiudicatasi il contest.

Con gli stessi contenuti e le stesse finalità è stato organizzato ora un nuovo appuntamento, potendo contare sempre sul cofinanziamento della Camera di Commercio Frosinone Latina e sulla collaborazione di Confcommercio Lazio Sud e di ASIP Imprese & Persone – Latina. Il secondo incontro si terrà sempre al Pacifici De Magistris mercoledì 22 maggio, dalle 11 alle 13.30, e sarà incentrato su un altro dei prodotti tipici di eccellenza del territorio, la “Visciola Setina”. Intorno a questa produzione, fiore all’occhiello della ricchezza locale, si sono sviluppati “sapere e saper fare” che hanno creato energia motivazionale per lo sviluppo di imprese e delle famiglie del territorio.

Anche questa volta sarà promosso un contest basato su un processo di collaborazione che favorisca empatia tra imprenditori locali, scuola e studenti, allo scopo di trovare un’intesa nelle attività di stage e lavorative, negli orari extra scolastici e in linea con le esigenze di tutti.

Per l’occasione interverranno, oltre alla Dirigente dell’Istituto Rossella Marra, il Sindaco Lidano Lucidi e l’Assessore Lola Fernandez. Prevista anche la presenza del Direttore generale di Confcommercio Lazio Sud, Dott, Salvatore Di Cecca, e dell’Avv. Riccardo Castelli di Asip Imprese e Persone Latina. L’incontro sarà anche l’occasione per raccogliere testimonianze e approfondimenti sulla Visciola attraverso il contributo di esperti del settore, tecnici, storici ed esponenti del mondo imprenditoriale locale. La giornata culminerà con l’intervento dei delegati internazionali del progetto “Erasmus Plus Healthy Food”, provenienti da Bulgaria, Spagna e Turchia. Il gran finale consisterà nella presentazione dei piatti preparati dai ragazzi e con la premiazione del più meritevole.