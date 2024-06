Latina, gli sparano sulle scale di casa, operato al Goretti un 27enne

LATINA – Un agguato a colpi di pistola si è consumato a Latina nella notte tra sabato e domenica 2 giugno. Nell’androne di una palazzina in Viale Nervi, un ragazzo di 27 anni incensurato è stato raggiunto da due proiettili ed è ora ricoverato al Santa Maria Goretti. Le sue condizioni sono gravi, ma non è in pericolo di vita.

La scena, secondo quanto ricostruito dalla squadra mobile della Questura, si è consumata in pochi attimi, quando intorno alle tre di notte il giovane rientrando a casa ha visto qualcuno arrivargli alle spalle. Dirà poi che si trattava di un ragazzo molto magro di cui non ha potuto vedere il volto perché coperto da uno scaldacollo e da un cappello con visiera. Lo sconosciuto ha estratto la pistola, la vittima ha provato a scappare, ma è stata raggiunta da due proiettili e cade a terra. Quindi la fuga: l’aggressore è fuggito ed è ora attivamente ricercato. Qualcosa potrebbero raccontare le immagini della videosorveglianza del supermercato che si trova nei pressi dell’abitazione della vittima, sequestrate nelle scorse ore dai poliziotti.

Il ferito, trasportato in ospedale in ambulanza, ha subito un intervento chirurgico. Appena sarà possibile sarà ascoltato dagli investigatori guidati dal vicequestore Mattia Falso che stanno cercando di ricostruire l’identikit di chi ha sparato e di stabilire quale possa essere il movente per inquadrare il gravissimo episodio.