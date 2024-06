Estate complicata per chi viaggia in treno: lavori in corso sulla linea Roma-Latina-Formia

LATINA – Lavori sulla linea ferroviaria Latina-Sezze – Priverno nell’ambito dei lavori di upgrading infrastrutturale e tecnologico nella linea Roma – Napoli via Formia, comporteranno la sospensione della circolazione ferroviaria.

“Dal 18 giugno al 14 settembre Rete Ferroviaria Italiana, società capofila del Polo Infrastrutture del Gruppo FS, effettuerà importanti lavori di pgrading infrastrutturale e tecnologico nella linea Roma – Napoli via Formia – si legge in una nota del gestore – Le attività si svolgeranno in notturna nei giorni dal martedì al venerdì dal 18 giugno al 2 agosto e dal 24 agosto al 13 settembre ad eccezione dei seguenti giorni in cui la circolazione si conferma regolare: 28 giugno; 2 e 4 luglio; 12, 19 e 26 luglio e 30 agosto.

Gli interventi, che richiedono la sospensione della circolazione ferroviaria, riguarderanno le attività propedeutiche all’attivazione dell’ACC-M (Apparato Centrale a Computerizzato Multistazione) sulla tratta Latina – Sezze R. – Priverno F. ed attività di modifica dei binari delle stazioni di Sezze Romano e Priverno Fossanova.

I cantieri, del valore complessivo di circa 20 milioni euro, vedranno impegnati in questa fase 80 persone tra operai e tecnici di RFI e altre ditte appaltatrici per l’intera fase dei lavori”.