Operazione contro il clan al Nicolosi, Ater Latina: “Nello storico quartiere nostro impegno per la riqualificazione”

LATINA – Dopo l’operazione dei Carabinieri del Comando Provinciale di Latina, coordinata dalla Dda di Roma, contro un’organizzazione per delinquere dedita allo spaccio di cocaina, nel corso della quale è emersa anche l’occupazione abusiva di case di edilizia residenziale pubblica nel quartiere Nicolosi, il presidente di Ater Latina, Enrico Dellapietà ringrazia gli inquirenti e conferma l’impegno dell’Azienda.

“Nell’esprimere soddisfazione per l’ operazione condotta dai carabinieri questa mattina contro lo spaccio di droga a Latina ed in particolare nell’ area del Nicolosi ribadisco, ancora con più forza, il nostro impegno per la riqualificazione del quartiere storico della città. Siamo intervenuti investendo ingenti somme per dare all’ area nuovi spazi di vita civile, dalla riqualificazione degli appartamenti di nostra proprietà fino alla creazione di sistemi di sorveglianza, la riqualificazione dell’ area mercato, nuovi spazi comuni ad iniziare da una biblioteca. Queste azioni, concertate con il Comune, si sommano alla lotta contro le occupazioni abusive da sempre uno dei punti fermi della nostra azione a tutela del patrimonio pubblico e degli aventi diritto di concerto con le forze dell’ ordine. Un lavoro costante che fa della nostra Ater nel Lazio un riferimento”, afferma Dellapietà.