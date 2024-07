Giovane mamma muore al Goretti, il marito autorizza il prelievo multi organo

LATINA – Un’emorragia cerebrale ha stroncato nelle scorse ore la vita di una giovane donna di Latina. Una tragedia grandissima per “una mamma a tempo pieno” – così si definiva la 43enne sul suo profilo social – impegnata a crescere i suoi quattro bambini. Un lutto pesante che non ha impedito al marito di pensare con generosità anche ad altri malati, autorizzando la donazione egli organi.

Nella Rianimazione dell’ospedale di Latina, la macchina si è messa in moto nella notte quando è stata dichiarata la morte cerebrale di Veronica e, con il consenso dei familiari che erano stai informati dal team di esperti del Goretti sulla possibilità che gli organi della giovane mamma salvassero altre vite, è stata attivata la procedura prevista in questi casi.

Questa mattina, un’equipe arrivata in eliambulanza, ha effettuato il prelievo multiorgano espiantando cuore, fegato e reni che serviranno ad evitare la morte di quattro persone in lista d’attesa per un trapianto. Tutti organi sono partiti alla a volta del San Camillo di Roma, mentre uno dei due reni ha raggiunto Torino.