Sezze, ferirono una ragazza al culmine di una rissa, il questore di Latina emette dieci Daspo urbani

SEZZE – Sono dieci i daspo urbani emessi dal Questore di Latina nei confronti di altrettanti ragazzi, responsabili nei mesi scorsi di una violenta rissa avvenuta nel centro di Sezze culminata nel ferimento di una ragazza di Roma. Un fatto che aveva generato grande preoccupazione oltre che paura per ragazza che, raggiunta da un proiettile ad una caviglia, era stata operata al Goretti. Il gruppo è considerato responsabile di ben due diverse risse violente con lancio di sassi, di bottiglie, utilizzo di armi da taglio, e addirittura esplosione di un colpo d’arma da fuoco.

Le indagini, condotte dai carabinieri della Stazione di Sezze anche attraverso la visione delle immagini di video sorveglianza e tramite l’acquisizione di alcune testimonianze, avevano consentito di appurare due distinti episodi in due differenti bar della zona, in cui i ragazzi oltre a scontrarsi tra di loro, avevano danneggiato l’interno dei locali teatro delle risse. La rissa a Ferro di Cavallo era avvenuta di sabato sera, di fronte a centinaia di persone.

“La valutazione degli atti d’indagine – si legge in una nota della Questura di Latina – ha consentito ai poliziotti della divisione Anticrimine della Questura di Latina, attenti a garantire una risposta ai fenomeni di violenza che comportano pregiudizi per l’ordine e la sicurezza pubblica, di attivare i procedimenti amministrativi volti all’applicazione delle misure di prevenzione, notificate in questi giorni ad alcuni dei responsabili. Per gli altri, di nazionalità straniera ed irreperibili, sono state attivate invece le procedure volte al rintraccio per la notifica delle misure emesse”.

Per i dieci giovani, con la misura di prevenzione, scatta il divieto per la durata di 3 anni, di frequentare locali pubblici o aperti al pubblico destinati alla somministrazione di alimenti e/o bevande quali pub, taverne, bar e ristoranti nonché locali di pubblico intrattenimento quali discoteche, locali notturni, ed affini ricadenti nel centro del Comune di Sezze.

In caso di violazione i destinatari rischiano la reclusione da 6 mesi a 2 anni e la multa da 10.000 a 24.000 euro.