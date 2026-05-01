OGGI IN PRIMA PAGINA
Sicurezza nei cantieri del Lazio: allarme della Filca Cisl, 255 vittime dal 2003
Non si arresta l’emergenza sicurezza nei cantieri del Lazio. In occasione della Giornata Mondiale per la Sicurezza sul Lavoro, la Filca Cisl del Lazio ha promosso il convegno “Sicurezza e qualità nel Lazio che cresce”, accendendo i riflettori su un fenomeno ancora drammatico.
Dal 2003 sono 255 gli operai morti nel settore delle costruzioni, di cui 41 negli ultimi cinque anni. Preoccupante anche l’età delle vittime: molti lavoratori avevano oltre 60 anni. La principale causa resta la caduta dall’alto.
“Non si tratta di fatalità – ha dichiarato il segretario generale Francesco Agostini – ma di negligenze, scarsa formazione e controlli insufficienti. La sicurezza deve essere un diritto, non un costo sacrificabile”.
Durante l’evento sono state ricordate le vittime, con un minuto di silenzio e la consegna di targhe commemorative ai familiari di due operai scomparsi sul lavoro.
Il sindacato chiede più ispezioni nei cantieri, investimenti nella formazione continua e il rafforzamento della bilateralità. Particolare attenzione anche ai lavoratori stranieri, per superare le barriere linguistiche nei percorsi formativi.
Tra le priorità, anche il rilancio del settore per i giovani: servono percorsi di orientamento, formazione tecnica avanzata e strumenti di ingresso agevolato nel mondo del lavoro.
La Filca Cisl ha infine presentato un pacchetto di dieci proposte, tra cui il rafforzamento dei controlli, l’estensione del Durc di congruità, incentivi alle imprese virtuose e maggiori investimenti in tecnologie per la sicurezza.
“Un cantiere sicuro – conclude Agostini – è il segno di una società che non accetta più di sacrificare vite umane”.
CRONACA
Spari alla prof di Aprilia, Eithan Bondì ai domiciliari: “Sono pentito”. Accusa derubricata
Si è svolta ieri nel carcere di regina Coeli a Roma, dove si trovava in stato di fermo, l’udienza di convalida per Eitan Bondì il 21 enne accusato di aver sparato alla prof di Aprilia il 25 aprile. Il giudice non ha convalidato il fermo, ma ha emesso una nuova ordinanza disponendo i domiciliari e derubricando il reato da tentato omicidio plurimo e detenzione di armi, a tentate lesioni pluriaggravate.
Il giovane davanti al Gip ha reso dichiarazioni spontanee, dimostrandosi pentito del suo gesto. Il suo legale all’uscita dal carcere ha spiegato che l’arma – così come spiegato da Bondì alla polizia al momento dell’arresto, era stata gettata in un cassonetto. L’avvocato ha spiegato cesare Gai ha spiegato che saranno necessari accertamenti tecnici per poter ricostruire le reali potenzialità della pistola. La perizia sarà utile anche a confermare o smentire quanto riferito dall’arrestato che ha assicurato di non aver modificato o potenziato la pistola da softair utilizzata.
IN EVIDENZA
Primo Maggio, Garullo, il Segretario Uil Latina: “In piazza per il lavoro dignitoso”
“Lavoro dignitoso” è il tema scelto da Cgil, Cisl e Uil per il Primo Maggio 2026, che si celebrerà a Marghera. Un messaggio che la Uil rilancia anche a Latina, dove resta forte il problema della precarietà. Secondo il segretario generale della uil di latina Luigi Garullo, nonostante nel 2025 si registri un aumento di 6.300 occupati, la qualità del lavoro resta critica: nel settore privato non agricolo quasi il 34% dei contratti è atipico e oltre il 41% è part time. Preoccupano anche i salari: i lavoratori precari guadagnano poco più di 9.000 euro annui, contro i oltre 25.000 dei contratti stabili. Nei primi nove mesi del 2025, inoltre, l’83,7% dei nuovi contratti è stato precario. “Serve rimettere al centro il lavoro stabile e dignitoso – sottolinea Garullo – per contrastare bassi salari, disuguaglianze e la fuga dei giovani all’estero. Contrattazione e rappresentanza restano strumenti fondamentali per tutelare i lavoratori”.
APPUNTAMENTI
Lievito, il 1° maggio a Palazzo M tra cultura, musica e gusto
Un’intera giornata dedicata alla contemporaneità, all’arte e alla condivisione: il 1° maggio il festival Lievito Festival propone un ricco programma di appuntamenti concentrati a Palazzo M, nel cuore della città.
Si parte alle ore 18 in Sala Grande con la presentazione del libro “Qualcosa è andato storto” di Riccardo Luna. Giornalista tra i più autorevoli in Italia sui temi dell’innovazione e della tecnologia, Luna guiderà il pubblico in una riflessione sul ruolo di internet e del web: da promessa di progresso e democrazia a strumento sempre più ambiguo, spesso utilizzato per destabilizzare gli equilibri sociali. A moderare l’incontro sarà Emanuela Gasbarroni.
Alle 19 spazio alla musica con l’atteso appuntamento di Lievito Jam. Sul palco del cortile di Palazzo M si alterneranno sonorità rock, funky, blues e soul grazie all’energia della band statunitense Mama Nai e degli italiani Working Men. Un live all’insegna dell’improvvisazione e della contaminazione, arricchito dalla presenza di numerosi musicisti e special guest.
Dalle 20 il foyer ospiterà una degustazione a cura di Strada del Vino e Bar Farina, offrendo al pubblico un momento conviviale tra sapori e prodotti del territorio.
La serata si concluderà alle 21 con la proiezione del cortometraggio “Elda e la Dublo”, finalista al Premio Film Impresa 2026. Il film racconta, attraverso il linguaggio cinematografico, la storia e i valori di un’azienda pontina attiva dal 1937. In sala saranno presenti il regista Massimo Ferrari e la produttrice Gaia Capurso.
Durante tutta la giornata, inoltre, sarà possibile visitare le mostre curate da MAD – Museo di Arte Diffusa, sotto la direzione di Fabio D’Achille. In Sala Grande la personale di Mirco Marcacci, “Anatomia dell’assenza”, mentre in Sala Caminetto la collettiva “Donne al centro”, con opere di 25 artiste internazionali dedicate al tema della violenza di genere.
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