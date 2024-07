Latina, via vai notturno nel cantiere di Medicina in Via Neghelli dove i lavori sono fermi

LATINA – Avrebbe dovuto già essere, e dovrà diventare, la nuova ala della facoltà di Medicina, destinata a nuove aule e laboratori in particolare per l’odontoiatria, invece è un cantiere abbandonato nel pieno centro di Latina. Lo stabile in questione, che i più anziani a Latina conoscono come ex tipografia, è tornato ad essere (lo era stato a lungo prima dell’avvio della ristrutturazione), rifugio per disperati e di più: “Il varco è di nuovo aperto e di notte ci sono persone che entrano ed escono a loro piacimento. Oltretutto, ogni giorno sparisce qualcosa – dicono i residenti – Mattoni, materiali edili, persino pezzi delle impalcature”.

Siamo in Via Neghelli all’angolo con Corso della Repubblica, accanto alla facoltà che ospita ragazzi provenienti da tutta Italia dove, grazie ad un accordo tra Comune di Latina e Sapienza, sono stati avviati i lavori di ristrutturazione dell’immobile fatiscente. La strada è stata ristretta per la messa in sicurezza del cantiere ma i lavori a un certo punto si sono fermati.

Nel 2023 era stato il commissario prefettizio Carmine Valente ad approvare la variante urbanistica comunale (delibera n.220 del 2023 del 12 maggio) per modifiche al piano di recupero. Poi, negli atti ufficiali, più nulla. Intanto il cantiere fermo viene depredato.