Officina abusiva a Sabaudia: c’erano targhe di auto rubate, droga e una Beretta con matricola abrasa

SABAUDIA – I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Latina hanno individuato e sottoposto a sequestro un’autofficina abusiva allestita in una zona periferica di Sabaudia senza alcun titolo autorizzatorio su un’area di oltre 5000 mq dove erano ammassati numerosi rifiuti speciali e pericolosi. Sequestrata anche l’intera area e il titolare è stato arrestato.

In particolare, i Finanzieri della Compagnia di Terracina, nell’ambito di una più ampia attività info-investigativa, hanno individuato e sequestrato, in una proprietà privata non destinata ad uso commerciale, macchinari e attrezzature meccaniche strumentali all’attività di autoriparazione e carrozzeria, ricambi e parti di veicoli, tra cui anche targhe nazionali ed estere, provenienti da altri mezzi oggetto di furto. Contestualmente nei luoghi ispezionati, nelle disponibilità del gestore dell’attività abusiva di autoriparazione, sono stati rinvenuti e sottoposti a sequestro 5 grammi di cocaina, 2 bilancini di precisione, una pistola Beretta calibro 7.65 con matricola abrasa e 200 litri di gasolio agricolo agevolato non spettante.

Il titolare, un cittadino di Sabaudia, è accusato di reati ambientali, detenzione di armi clandestine e stupefacenti, ricettazione, sottrazione all’accertamento o al pagamento dell’accisa sugli prodotti energetici.