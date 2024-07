Piazzale Edison, la giunta approva la delibera per l’intervento di riqualificazione

LATINA – La giunta guidata dalla sindaca Matilde Celentano ha approvato l’atto di indirizzo per la progettazione delle opere di sistemazione di piazzale Edison a Borgo Podgora.

La delibera, su indirizzo del vice sindaco Massimiliano Carnevale, con delega ai Lavori pubblici, e dell’assessore Annalisa Muzio, con delega all’Urbanistica e ai Borghi, dà il via all’intervento di riqualificazione dell’area, particolarmente atteso dai cittadini del posto.

“L’atto approvato – hanno dichiarato il vice sindaco Carnevale e l’assessora Muzio – consentirà all’amministrazione di risolvere la situazione di degrado in cui versa piazzale Edison. Si tratta di un intervento finalizzato anche alla tutela dei residenti e della pubblica incolumità. La delibera di oggi rappresenta anche il frutto di una costruttiva interlocuzione tra l’amministrazione comunale e la società titolare per la cessione volontaria dell’area in favore del Comune. Passaggio quest’ultimo che dovrà essere sottoposto all’esame del Consiglio comunale. Questa iniziativa si inserisce in una serie di interventi programmati e in itinere per dare risposte concrete alle esigenze dei cittadini e dei residenti dei Borghi”.

“Piazzale Edison – hanno aggiunto gli assessori ai Lavori pubblici e all’Urbanistica – da Ppe è destinato in parte a viabilità e parcheggi e in parte a verde pubblico attrezzato. Non essendo mai state attivate dalle precedenti amministrazioni comunali le procedure di esproprio, l’area è stata per anni abbandonata. Con la delibera di oggi abbiamo dato mandato agli uffici dell’Urbanistica di predisporre un piano di fattibilità per le opere di sistemazione del piazzale, in modo da consentire finalmente ai cittadini di poter godere legittimamente degli spazi in cui abitano. Questo intervento viene programmato in attesa di portare a termine la revisione del Ppe di Borgo Podgora che in ogni caso procede nel suo iter”.