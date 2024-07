Satnam, supera i 360mila euro la raccolta per i familiari del bracciante ucciso

LATINA – Ha superato i 360mila euro (a quota 363.709,88) la raccolta per sostenere la moglie e i familiari di Satnam Singh, il bracciante agricolo morto nella campagne tra Latina e Cisterna per un drammatico incidente sul lavoro dopo il quale, invece di essere soccorso, è stato abbandonato per strada dal suo datore di lavoro che oggi è in carcere. Migliaia di persone, associazioni, sindacati e partiti hanno contribuito anche con piccole ma importanti somme.

“Grazie a tutte e tutte per questa straordinaria risposta di umanità, solidarietà e partecipazione alla raccolta fondi”, dicono dalla Cgil di Roma e Lazio, la Flai Cgil di Roma e Lazio, la Cgil di Frosinone e Latina e la Flai Cgil di Frosinone e Latina che l’hanno promossa. “Questo è per noi un segnale importante, che testimonia, insieme alle grande adesione delle manifestazioni del 22 giugno e del 6 luglio a Latina, la volontà di tanti di superare il caporalato e un sistema di fare impresa che sfrutta e uccide le persone e non ne rispetta il diritto alla salute e alla sicurezza”.