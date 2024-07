La Cassa Edile di Latina raggiunge i 93 milioni di massa salari. Borse di studio ai figli dei lavoratori

LATINA – Al Museo Cambellotti, la Cassa Edile della provincia di Latina ha consegnato 31 borse di studio ad altrettanti figli di dipendenti del settore che si sono distinti negli studi universitari. Un aiuto alla famiglie che sostengono importanti spese universitarie, ma anche il riconoscimento a ragazzi meritevoli. “Costruiamo il futuro con i nostri giovani”, il titolo (e il senso) dell’iniziativa voluta dall’ente che nell’occasione, attraverso le voci del presidente Riccardo Cerilli, del direttore Simone Vaudo, oltre che del segretario della Filca-Cisl Lazio Sud, ha sottolineato il ruolo attuale come presidio di legalità e diffuso i dati principali della cassa edile.

“Questi ragazzi hanno genitori che fanno un lavoro bello, ma faticoso, hanno imparato in casa il valore della fatica, dell’impegno”, ha detto il presidente di Cassa Edile Riccardo Cerilli che ha accolto al Museo Cambellotti anche la sindaca di Latina Matilde Celentano intervenuta per il saluto istituzionale.

Nella sua relazione il direttore Simone Vaudo ha ricordato come grazie ai protocolli sottoscritti dalle parti sociali di Latina, Ance Latina, Fenea Uil, Filca Cisl, Fillea Cgil, con la Prefettura di Latina e gli istituti provinciali di Inps, Inail, Agenzia delle Entrate e Asl, la Cassa edile abbia istituito l’Osservatorio degli appalti e introdotto il Badge di Cantiere per il monitoraggio della manodopera presente sui luoghi di lavoro.

“Abbiamo fortemente creduto in questo percorso su imput delle parti sociali che hanno affidato alla cassa edile il ruolo di tutela del lavoro. Il badge di cantiere attivato in via volontaria, è diventato obbligatorio da molte stazioni appaltanti che per tutti i lavori di importo superiore ai 150mil euro lo prevedono come clausola – ha sottolineato Vaudo – spiegando che così la Cassa edile è divenuta un presidio di legalità”. Tra i numeri forniti: le circa duemila imprese e gli 8900 lavoratori iscritti. La massa salari ha raggiunto i 93 milioni di euro.

CHI SONO I BORSISTI