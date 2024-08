Mercatino di via Verdi a Latina, pronto l’avviso per la locazione dell’immobile

LATINA – Il dipartimento Patrimonio e Demanio del Comune di Latina, dando seguito alla delibera di giunta numero 150 del 28 maggio scorso, ha predisposto la procedura ad evidenza pubblica per la locazione dell’immobile denominato “Mercatino di via Verdi” di proprietà dell’ente. Con l’avviso, in pubblicazione, l’amministrazione comunale intende concedere in locazione il complesso, comprensivo di parcheggi, composto da 26 box modulari in muratura, di circa 30 metri quadrati ciascuno, per un canone annuo a base d’asta di 240.132,20 euro e per una durata ventennale.

“Lo scopo – ha affermato l’assessore al Patrimonio Ada Nasti – è quello di valorizzare l’immobile da troppo tempo in disuso, con conseguente degrado dell’area. La procedura ad evidenza pubblica è aperta a soggetti che si impegnano a valorizzare, attraverso una profonda ristrutturazione che, oltre a migliorare le prestazioni edilizie, strutturali ed impiantistiche, ne riqualifichi e rivaluti gli usi, nel rispetto dello strumento urbanistico vigente che qualifica l’area a Servizi comuni. L’aggiudicazione interverrà in favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa per l’amministrazione comunale. Le offerte, che potranno pervenire entro e non oltre le ore 12 del 15 ottobre 2024, saranno valutate dalla commissione con punteggio massimo pari a 30 per la proposta progettuale e pari a 70 per l’offerta economica”.

Il “Mercatino di via Verdi” era stato oggetto nel 2022 di un precedente avviso pubblico finalizzato ad acquisire manifestazioni di interesse, precisando che sarebbe stata data priorità in termine di preferenza alla proposte provenienti da Enti pubblici o ad evidenza pubblica o di pubblica utilità. La proposta progettuale ritenuta maggiormente rispondente alle finalità della manifestazione d’interesse era risultata quella della Asl di Latina, intenzionata a riqualificazione gli ambienti al fine di offrire nuovi servizi sanitari utili alla collettività. Tuttavia a ottobre 2023, la stessa Asl aveva dichiarato di non essere più interessata all’acquisizione dell’immobile.

“La nuova procedura – ha spiegato l’assessore Nasti – amplia la possibilità di offerta, eliminando il termine di preferenza, pur mantenendo la destinazione urbanistica dell’area a Servizi comuni”.

“Questa nuova procedura – ha affermato l’assessore alle Attività produttive Antonio Cosentino – risponde alla volontà dell’amministrazione comunale di gestire al meglio il patrimonio dell’ente, eliminando le situazioni di degrado che si sono venute a creare nel tempo a causa del mancato utilizzo. Rivalorizzare e ristrutturare la sede del Mercatino di via Verdi significa andare a riqualificare un’area centrale della città e andare ad ampliare l’offerta di servizi comuni rivolti alla collettività. Con questa iniziativa andiamo a rispondere a una duplice esigenza, quella dei cittadini di vedersi riappropriare di uno spazio a servizio pubblico e quella degli imprenditori che vogliono investire nel nostro territorio”.