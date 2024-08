Distretto Socio-Sanitario LT5, approvato il Piano di Zona

LATINA – Il Comitato Istituzionale composto dai Sindaci dei 9 Comuni dell’Ambito territoriale del Distretto Socio-Sanitario LT5”, con Comune capofila Gaeta, ha approvato il Piano di Zona del Sistema Integrato dei Servizi e Interventi Sociali per il triennio 2024-2026 presentato alla Direzione Regionale Inclusione Sociale.

Il Piano di Zona è lo strumento fondamentale di programmazione dei servizi offerti al cittadino in campo sociale e di quelli socio-sanitari proposti in partenariato con l’Azienda Sanitaria Locale.

Il documento programmatico è stato elaborato dai rappresentanti delle amministrazioni comunali associate nel Distretto, in concertazione con gli operatori, con la ASL, con i sindacati, con le cooperative sociali, le associazioni e diversi altri attori del Terzo Settore del territorio.

Il Piano 2024-2026 che ha visto il coinvolgimento mediante Affidamento al Consorzio Mipa di Roma, Consorzio per lo sviluppo delle metodologie e delle innovazioni nelle pubbliche amministrazioni, che ha collaborato con l’UdP, ha raccolto le istanze, gli stimoli e i bisogni provenienti da tutto l’ambito territoriale, facendo i conti con un disagio socio-economico sempre più esteso e con fragilità sempre più diffuse, riconoscendo la necessità attuale di modernizzare i servizi e di offrire nuove e migliori opportunità per i giovani e per le famiglie.

Attraverso gli interventi e i servizi programmati il Distretto si pone anche obiettivi più ampi e di estrema rilevanza per lo sviluppo della società locale: ridurre il rischio di esclusione sociale e offrire prestazioni di qualità, adeguate alle necessità dei cittadini e più facilmente accessibili, favorendo, al contempo, una maggiore coesione delle comunità del territorio e la promozione di un welfare comunitario. Per il raggiungimento di tali obiettivi, si definisce di confermare le progettualità già approvate e garantite ai comuni del Distretto Lt5 con il PSdZ 2021- 2023, con la specifica della progettualità relativa alla Comunità Alloggio per Anziani presente sull’isola di Ventotene. A riguardo viene rilevata I’importanza della presenza di una struttura di tipo comunitario sull’isola a cui si riconosce un contributo di € 80.000,00, quale compartecipazione del Distretto ad una gestione comunale della struttura. Per quanto riguarda SOS Sociale, viene deciso di ampliare la tipologia di interventi; nello specifico oltre al Servizio del Telesoccorso già consolidato e in corso nel territorio, si andrà a prevedere un Centro di Pronto Intervento con un importo complessivo di € 51.000,00 di cui 41.000,00 con fondi regionali e quota Fondo povertà e per 10.000 come compartecipazione dei Comuni di Formia, Gaeta e Minturno prevedendo un incremento importante rispetto al Piano di Zona precedente. Il Piano, che contempla secondo le linee di indirizzo del Comitato dei sindaci vari progetti inerenti rette per i minori, sostegno socio-educativo, centri diurni per i minori,L. 162, prevede anche una compartecipazione alla retta per strutture residenziali disabili adulti, e una compartecipazione alla retta destinata ai centri diurni disabili. Viene ribadita l’importanza del progetto e si evidenzia che la compartecipazione verrà erogata a favore delle strutture semi residenziali censite dai comuni utilizzando come indicatore il numero degli utenti inseriti ed il numero di mesi di erogazione del servizio. Considerando la validità dei progetti, si riconfermano le progettualità dei centri socio assistenziali di Ponza e Ventotene con gli stessi importi del PSdZ 2021-2023.