Tour dei giornalisti austriaci a Ninfa, Fossanova e Carpineti

LAZIO – Nove influenti giornalisti austriaci in visita per tre giorni nei luoghi più caratteristici del Lazio sud, grazie ad una iniziativa promossa dalla Regione Lazio in concomitanza con l’inaugurazione della nuova tratta ferroviaria diretta Roma-Vienna, un collegamento che promette di rivoluzionare i flussi turistici tra le due regioni nel segno della sostenibilità. E proprio l’area nord della provincia di Latina è stata protagonista nel tour del secondo giorno alla scoperta delle bellezze del nostro territorio. Una giornata iniziata con la visita presso il Giardino di Ninfa a Cisterna, per poi proseguire nell’azienda agricola Marco Carpineti di Cori e concludersi poi presso l’Abbazia di Fossanova. Ad accompagnare la delegazione stampa austriaca nelle prime tappe, il Consigliere Regionale Vittorio Sambucci, in rappresentanza dell’assessorato al Turismo guidato da Elena Palazzo.

“Un’iniziativa importantissima per far conoscere le bellezze ed eccellenze del nostro territorio con l’intento di mettere ancora più in vetrina la nostra splendida regione, soprattutto l’area sud ancora troppo poco conosciuta, in un’ottica di efficace partnership” commenta il consigliere regionale del Lazio e vicepresidente della commissione agricoltura, Vittorio Sambucci.

. “E’ stato per me un onore poter guidare questo gruppo nelle tappe di casa nostra, a partire dallo splendido Giardino di Ninfa che, sebbene non abbia bisogno di presentazioni, ogni volta lascia a bocca aperta per bellezza ed unicità. Così come la visita da Marco Carpineti ha dato modo ai nostri ospiti non solo di poter ammirare una delle più belle aziende vinicole del nostro territorio ma anche di poter conoscere in cantina gli step produttivi di un vino di qualità oltre poi alla possibilità della degustazione. Un’esperienza a tutto tondo che ben descrive il concetto di enoturismo, punto di forza del nostro territorio.”