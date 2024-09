Appiccò un incendio nel Parco nazionale del Circeo, individuato e denunciato un piromane

SAN FELICE CIRCEO – Dopo un’estate che ha segnato una drammatica impennata di gravi incendi boschivi, grazie all’intensificazione dei controlli da parte del Nucleo Carabinieri “Parco” di Sabaudia, è stato individuato e denunciato a piede libero l’autore di un incendio che ha devastato circa 8.000 metri di bosco all’interno del Parco Nazionale del Circeo. L’incendio, appiccato il 28 agosto scorso, è stato solo l’ultimo di una serie di roghi che hanno colpito i Monti Lepini in particolare e anche l’area protetta, durante la torrida estate 2024. Il presunto piromane è stato denunciato per incendio doloso e distruzione di bellezze naturali.

“L’operazione rientra in una più ampia strategia di tutela ambientale messa in atto – dicono dal Reparto Carabinieri Parco Nazionale del Circeo, unità specializzata nella protezione del patrimonio naturalistico, per la lotta agli incendi dolosi e la preservazione del paesaggio – I servizi mirati di vigilanza e controllo continuano a essere uno strumento fondamentale per garantire la sicurezza e l’integrità delle aree protette”.