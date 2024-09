Gaeta, multa e denuncia per i titolari di un laboratorio gastronomico

Due cittadini campani, proprietari di uno noto laboratorio gastronomico di Gaeta – particolarmente rinomato per la preparazione e la vendita della tiella gaetana – sono stati multati e denunciati alla Procura della Repubblica in quanto responsabili di aver impiegato alle proprie dipendenze una lavoratrice straniera priva del permesso di soggiorno. Nella circostanza la Polizia di Stato ha controllato i titoli amministrativi dell’attività e verificato l’attuazione delle norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro; sono stati identificati tre dipendenti, due dei quali assunti con regolare contratto di lavoro, mentre una terza operaia straniera, priva di contratto, è risultata irregolare sul territorio dello Stato. La lavoratrice a sua volta sarà chiamata a rispondere del reato di ingresso e soggiorno illegale sul territorio italiano.