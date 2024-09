Latina, approvata la fattibilità di nuove telecamere di videosorveglianza

LATINA – Il Comune di Latina vuole installare nuove telecamere in piazza del Popolo, piazza San Marco, Villaggio Trieste e parco Falcone e Borsellino per implementare il sistema di videosorveglianza e di lettura targhe. Tra le aree dove da progetto è prevista l’installazione delle telecamere, anche via Don Morosini.

Il progetto di fattibilità tecnico-economica è stato approvato ieri in giunta: “È sempre maggiore la necessità di un controllo capillare del territorio per prevenire e contrastare fenomeni di degrado urbano, di comportamenti illeciti e di criminalità – commenta la sindaca Matilde Celentano – Con l’installazione di nuove telecamere intendiamo rafforzare le azioni di prevenzione e di contrasto alle forme di illegalità presenti”.

Il progetto prevede nuove telecamere, multisensore e ottiche, per un importo presunto dei lavori di 60mila euro. Tutte sono dotate di una tecnologia in grado di rendere visibili gli oggetti sia nelle aree luminose, che in quelle più scure.