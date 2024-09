Villaggio Trieste, Celentano: “Ripristiniamo la sicurezza urbana”

LATINA – Servizi straordinari di prevenzione e controllo del territorio, ma anche l’installazione di telecamere, il ricorso al Daspo urbano e una mappatura delle residenze per la verifica di eventuali occupazioni abusive degli alloggi al fine di garantire la sicurezza nella zona di Villaggio Trieste a Latina. Sono queste le principali azioni concordate nel corso del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica che si è tenuto giovedì in prefettura indetto dal prefetto Vittoria Ciaramella su richiesta della prima cittadina di Latina Matilde Celentano.

Dopo un’attenta analisi dei fenomeni sociali che inducono le istituzioni a prestare un’attenzione particolare al Villaggio Trieste, interessato da una recrudescenza di reati e dalla presenza di persone che vivono in condizioni di profondo disagio, il Prefetto Ciaramella ha garantito il massimo supporto all’Amministrazione comunale nelle attività di prevenzione e di contrasto al fenomeno, anche attraverso l’intensificazione dei Servizi straordinari interforze di controllo del territorio, che saranno programmati nel corso di un tavolo tecnico presso la Questura, con la partecipazione della Polizia Locale.

“Nel corso della riunione – ha riferito la sindaca – si sono messe in campo anche altre azioni finalizzate alla risoluzione delle criticità del quartiere in maniera più strutturata. Nell’ambito dell’applicazione della normativa vigente sul Daspo Urbano, la nostra Polizia Locale ha, infatti, già redatto la proposta di modifica del Regolamento di Polizia urbana al fine di regolare la fruizione di aree particolarmente soggette a fenomeni di bivacco e occupazioni tali da pregiudicare la libera disponibilità da parte della collettività. Inoltre, è in approvazione da parte della giunta il progetto di fattibilità tecnico-economica per l’implementazione del servizio di videosorveglianza che prevede anche l’installazione di telecamere nel Villaggio Trieste. Il progetto, utile all’adesione di un bando regionale per l’assegnazione di contributi, sarà successivamente sottoposto all’attenzione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica per l’approvazione. La riunione di oggi – prosegue – è stata molto proficua. Sono stati esaminati tutti gli aspetti che riguardano la qualità della vita degli abitanti della zona. Le iniziative concordate oggi e programmate prevedono anche il coinvolgimento dell’ufficio Anagrafe per la verifica delle residenze e dell’Ater per una mappatura delle assegnazioni degli alloggi. I servizi sociali del Comune continueranno a prestare la massima attenzione rivolta alle persone che vivono in condizioni di disagio.”

Celentano ha preso parte alla riunione, insieme al vice commissario della Polizia Locale Emilio Boscaro e alla funzionaria del dipartimento Mobilità e traffico Sabrina Panico. Presenti al tavolo, accanto al Prefetto di Latina, il questore Fausto Vinci e i colonnelli Christian Angelillo e Giovanni Marchetti, comandanti provinciali dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza.