Latina, piano regolatore generale, via alle procedure per l’adeguamento al Ptpr

LATINA – Dopo il via libera della giunta comunale di Latina alle procedure per l’adeguamento del Piano regolatore Generale al Paino paesaggistico regionale del Lazio, il dipartimento di Urbanistica del Comune di Latina ha impegnato le somme necessarie all’affidamento dell’ incarico finalizzato all’’adeguamento e alla conformazione tra i due strumenti.

“La determinazione del dirigente Paolo Cestra – ha affermato l’assessore all’Urbanistica Annalisa Muzio – consente al Comune di Latina di coordinare gli strumenti programmatici al fine di renderli interconnessi e funzionali. L’incarico tecnico che andremo ad affidare è finalizzato all’adeguamento del nostro Prg al Ptpr e si svolge in due fasi: la prima, oggetto della determinazione, concerne lo studio e l’analisi preliminare e propedeutico dello stato attuale e delle sue evoluzioni, partendo dalla pianificazione vigente fino alla verifica degli obiettivi generali futuri. Fondamentale sarà la verifica dello stato di attuazione degli strumenti di pianificazione vigenti, motivo per il quale la procedura di adeguamento risulta finanche vitale per la futura pianificazione urbanistica della nostra città, come i piani particolareggiati in corso di revisione, del piano esigenziale degli impianti sportivi e delle relative varianti”.

“Stiamo seguendo pedissequamente il crono-programma che questo assessorato si è posto sin dal primo giorno del suo insediamento, insieme agli ufficio e al dirigente, e con particolare attenzione all’adeguamento dei nostri strumenti urbanistici che è previsto per legge e che finalmente ci consentirà di poter ambire ad una pianificazione urbanistica seria e rispondente alle necessità di sviluppo della nostra città. Ringrazio il dirigente Cestra per il lavoro svolto”, ha concluso l’assessore Muzio.