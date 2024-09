Torna a Latina la Festa dell’Unità: mancava da nove anni

LATINA – Una festa per tornare tra la gente, scambiare idee, dibattere sui temi più sentiti di questo momento storico, leggere il presente, con i suoi grandi conflitti internazionali, ma anche con i temi locali, lanciare proposte. Con questo spirito, dopo nove anni torna (anche) a Latina la Festa dell’Unità, oggi anche Festa Democratica, che dal 6 all’8 settembre animerà piazza del Quadrato,.

L’hanno presentata oggi nella sede di Via Carducci, il segretario comunale del Pd Marco Cepollaro, Carlotta Paladino dei Giovani Democratici e il presidente del Pd provinciale Mauro Visari. Dopo gli appuntamenti di Terracina e Formia, tre giorni a Latina secondo lo schema classico incontri-dibattiti-musica e buon cibo.

“Tre giorni per conoscerci, confrontarci, divertirci e crescere – sottolinea Cepollaro – Riprendiamo in mano la nostra tradizione, c’è tutta la volontà di ristabilire la presenza del Partito Democratico e di essere protagonisti su Latina. Credo che questa festa possa essere il giusto imput da dare ai nostri elettori e a tutta la cittadinanza che vuole tornare a parlare di politica, perché le questioni amministrative ci riguardano da vicino e sono parte della nostra vita. Una festa che ci dà anche la possibilità di crescere e di testimoniare il nostro impegno e la nostra capacità organizzativa”.

Accanto al segretario provinciale di Latina Omar Sarubbo e al consigliere regionale Salvatore La Penna, agli altri esponenti locali del partito, a Latina arriveranno alcuni big dem: il segretario regionale Daniele Leodori, il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, gli europarlamentarei Nicola Zingaretti e Camilla Laureti, la consigliera regionale del Lazio, Marta Bonafoni protagonisti di altrettanti dibattiti “Il calendario è fitto di eventi. Passeremo da interviste dove toccheremo temi internazionali, dove ci sono posizioni da prendere, ma anche temi territoriali e locali. Parleremo di proposte e idee per il futuro”, aggiunge Cepollaro.

Per Carlotta Paladino, 24 anni, si tratta di un’occasione per coinvolgere altri giovani, offrire una visione partecipata della città e delle scelte da compiere. “Saremo presenti anche noi con il nostro stand e con i nostri incontri”, spiega dopo aver lanciato, con la formazione giovanile, una “chiamata alle arti” per invogliare i più creativi ad esporre le loro opere nelle giornate del 7, 8 e 9 settembre. “Discutere e dibattere sull’identità e sul futuro di Latina, parlare di caporalato e di scuola”, ma anche “ascoltare tanta musica, godere delle esposizioni artistiche, mangiare buon cibo e fare qualche partita a biliardino”, è l’invito rivolto a tutti.

” Un momento per parlare di noi, di quello che siamo e di quello che vogliamo essere – sintetizza Visari – Nove anni sono lunghissimi, con l’intoppo del covid e le lunghe campagne elettorali, un momento popolare per mettere al centro del dibattito la nostra città e la dimensione europea”.

“Questo evento – conclude Cepollaro – rappresenta la “casa” in cui viviamo, la nostra filosofia e il cammino che vogliamo costruire con entusiasmo e spirito di appartenenza” .

IL PROGRAMMA –

6 SETTEMBRE

Appuntamento alle ore 18.00 in piazza del Quadrato con l’evento dei Giovani Democratici “Alla ricerca di una identità comune: la condizione giovanile a Latina. La nostra città verso il centenario”. Un momento importante per confrontarsi insieme ad esperti, cittadini e giovani universitari del nostro territorio. Partendo da quanto successo nell’ultimo anno, dalla candidatura di Latina Capitale della Cultura al DDL sul centenario fino ad arrivare alla questione Ruspi e Banca d’Italia, rifletteremo sull’identità e sul futuro di Latina, sulla cultura e sullo sradicamento dei più giovani. I GD saranno presenti permanentemente nel corso delle giornate con il loro stand ed una Espozione Artistica sul tema “Come vedi Latina”, progetto che rientra nel percorso “IO Latina”.

Doppia intervista in prima serata. Con Lorenzo Guerini (19.15) e Marta Bonafoni (19:45) entreremo nel vivo della festa per esplorare i temi più caldi dell’attualità. A coordinare i due

momenti Tonj Ortoleva, direttore del quotidiano Latina Oggi. Alle Ore 20.15 immancabile l’appuntamento organizzato dalla Segreteria comunale “Latina verso il futuro”, un’occasione pensata in sinergia con il gruppo consiliare PD (Daniela Fiore, Valeria Campagna, Leonardo Majocchi) per incontrare la città. Con la partecipazione del Segretario Regionale PD Daniele Leodori ed il Segretario Comunale Marco Cepollaro avremo modo di affrontare questioni inerenti alla realtà locale.

Poi, la musica. Alle ore 21.15 Contropalco Artisti Emergenti – Musica dal Vivo con Francesca Calabresi intratterrà gli ospiti riscaldando la piazza prima dell’arrivo dei Legittimo Brigantaggio, una band ricca di energia che pone il genere del combat folk come interessante alternativa di espressione artistica e mezzo attraverso cui raccontare il forte radicamento nel territorio sud pontino. Più volte apprezzati dalla critica giornalistica “Con l’arma di un linguaggio decisamente più ricercato rispetto alla maggioranza dei gruppi Folk Rock e un immaginario poetico che riesce sempre ad evitare il didascalico e che dipinge nuovi banditi senza tempo, con l’occhio attento alla realtà contemporanea” per la raffinatezza dei loro testi e la scorrevolezza del loro linguaggio musicale i Legittimo Brigantaggio rappresentano oggi una nuova realtà musicale emergente, grintosa ed eclettica! Attualmente sono impegnati nelle registrazione del loro nuovo album, con la partecipazione di Fry Moneti dei Modena City Ramblers e uscita prevista per l’autunno del 2024

7 SETTEMBRE

Saranno ancora i GD, alle ore 19.00, ad aprire la seconda giornata di crescita, confronto e divertimento. Con coraggio e determinazione torneranno a raccontare una delle pagine più dolenti della storia del nostro territorio, per osservare e indagare con profondo spirito critico il fenomeno del caporalato. “Lo sfruttamento nel piatto. Chi paga il prezzo del nostro cibo?” è il titolo del momento di discussione a cui sarà chiamata a partecipare Camilla Laureti. “Ci chiediamo mai cosa c’è dietro il basso prezzo di una cassetta di pomodori? O cosa significhi davvero la targhetta Made in Italy stampata sulla confezione delle arance? Vogliamo partire da questi interrogativi per provare ad analizzare – insieme ai nostri ospiti- le cause alla radice del fenomeno dello sfruttamento nelle campagne e del caporalato, provando ad immaginare un’alternativa a questo sistema” spiegano i Giovani Democratici.

Alle ore 20.30 il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri salirà sul palco per un’intervista incentrata sul governo delle città. Ad introdurre Salvatore La Penna, Consigliere Regionale. L’evento

sarà coordinato da Vittorio Buongiorno, direttore de Il Messaggero. Il Segretario Provinciale Omar Sarubbo porterà i suoi saluti in questa importante serata.

Dalle 21.00 fino a mezzanotte musica e divertimento no stop. Doppio appuntamento con Contropalco Artisti Emergenti che ospiterà la musica di Matteo Leone : “Viaggio Nomade” (Cover dei Nomadi) ed un fantastico dj set. I due momenti saranno intervallati dalla straordinaria presenza dei Clean Pigs, cover band formata nel 2010 da un gruppo di amici accomunati dalla passione per la musica. Con un repertorio che spazia dal rock al pop, dal blues alla dance, sono pronti a farvi scatenare con un mix esplosivo di energia e divertimento. La formazione arricchita dalla potente voce di Rory, affiancato da Francesco Bucciarelli (chitarra e voce), William Borelli (chitarra), Antonio la Chioma (basso) e Francesco di Toppa (batteria) è la combinazione perfetta per una serata all’insegna dello svago.

8 SETTEMBRE

Ultimo giorno, si chiude in bellezza con i Giovani Democratici a partire dalle ore 18.00. Qual è il ruolo della scuola oggi? Da questo interrogativo nasce l’idea dell’ultimo tavolo di discussione intitolato “Scuole aperte e senza confini : Una prospettiva oltre l’aula” con Luca Magliozzi – Consigliere Provinciale PD, Marianna Frattarelli – Mediazione Sociale, Federica Scopetti – Associazione Labsus, a cui sono invitati Presidi, Studenti e Professori. “Non c’è democrazia in una società se la scuola non è per tutti e di tutti, così come non c’è democrazia che tenga senza una scuola capace di divenire presidio di una libertà consapevole per il giovane. La riforma sull’autonomia differenziata potrebbe portare a un modello di scuola regionalizzato, aumentando le differenze territoriali e le disuguaglianze. Inoltre, manca una strategia efficace per combattere l’abbandono e la dispersione scolastica, ancora troppo comuni in Italia. È essenziale quindi costruire comunità educanti solidali e collaborative, e trovare nuovi modi, spazi e percorsi di apprendimento che promuovano ambienti inclusivi, rispettosi delle differenze e attenti ai bisogni dei giovani.” I ragazzi e le ragazze vi aspettano per questa ultima e importante occasione di riflessione.

Come da programma, alle 20.00 avrà luogo la tavola rotonda con Nicola Zingaretti, Livia Turco e Marco Pacciotti, coordinata da Lidano Grassucci, Direttore di “Fatto a Latina”. Il dibattito sarà reso ancora più avvincente dalla partecipazione della Vice-Segretaria Regionale Valeria Campagna. Prima però, a travolgere ed emozionare, vi aspetta il Flash Mobe Per la Vita (VIENI, IMPARA E SALVA – BLSD – RCP) con Cristian Manzi. Pronti per un arrivederci in grande stile, torna alle ore 21.00 Contropalco Artisti Emergenti – Musica Dal Vivo con Ryan (Leonardo Molon) e l’esibizione finale dei Folk Road. In 35 anni questa band dalle particolari e ricercate sonorità irlandesi ha scalato le vette del mondo raggiungendo traguardi inimmaginabili. Dall’esibizione presso l’Ambasciata irlandese di Roma alla partecipazione nel famoso film di Scorsese “Gangs of New York”, i loro successi hanno fatto il giro del globo ma sono pronti a tornare nella terra d’origine: la nostra provincia.