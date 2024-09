Ppe di Borgo Sabotino, presentata la variante in commissione Urbanistica

LATINA – L’assessore Annalisa Muzio e i tecnici del Comune hanno illustrato oggi, durante la commissione Urbanistica presieduta dal consigliere Roberto Belvisi, l’aggiornamento in variante del Ppe di Borgo Sabotino redatto dagli architetti Giuseppe Bove e Silvano Manzon. Il lavoro, concluso in questi mesi dopo una lunga gestazione iniziata con l’incarico ai professionisti nel 2013, ha così iniziato il proprio iter per poter approdare in Consiglio comunale previa l’acquisizione di tutti i pareri necessari.

“Il borgo – dichiara Annalisa Muzio – rappresenta un importante nodo di collegamento tra Roma e la marina di Latina, oltre che per Borgo Grappa e per le numerosi lottizzazioni del litorale fino a San Felice Circeo. I punti di forza individuati riguardano la vicinanza del mare, la presenza di principali strade, di migliaia di abitanti e di edifici storici, la vicinanza al Parco Nazionale del Circeo, la presenza di attività agricole, turistiche e marittime e di un incremento della popolazione durante la stagione estiva. Questa analisi ci ha spinto a pensare che la variante andrà nella direzione del raggiungimento di alcuni obiettivi fondamentali ed essenziali per un positivo e corretto sviluppo del borgo: valorizzazione degli edifici storici esistenti, creazione di aree di aggregazione, tutela dell’ambiente, del verde pubblico e pubblico attrezzato e potenziamento della cultura, delle attività sportive, dei servizi pubblici e delle vie di trasporto”.

Il vigente Ppe di Borgo Sabotino risale al 1985 e necessità di una revisione soprattutto a causa della mancata esistenza di un vero centro urbano e della modesta realizzazione di aree verdi attrezzate. “Per superare le criticità – continua l’assessore Muzio – sarà necessaria la riqualificazione strutturale, culturale e di relazioni sociali del borgo, nonché la creazione di aree attrezzate a parcheggio in centro per una migliore fruizione di spazi urbani esistenti e di progetto. Inoltre sarà necessaria la creazione di un polo per le attività sportive. Sarà prioritario lo spostamento del campo di calcio dall’attuale sede alla sede prevista dal vigente Ppe e confermata nella proposta di variante, sull’area che è già di proprietà comunale. Fondamentale nella proposta di variante è anche il completamento e l’allargamento di via Borretti finalizzato alla realizzazione della piazza in pieno centro urbano, così come la realizzazione della piazza e la ristrutturazione dell’area verde comprendente l’edificio storico già destinato alle suore, la scuola dell’infanzia e il monumento ai Caduti. Infine, un’altra priorità riguarda il prolungamento di via Bortolotti fino al raggiungimento di via Massaro e la realizzazione delle piste ciclabili, oltre alla ridistribuzione e riorganizzazione dei servizi comunali e al completamento della viabilità, dei parcheggi e delle reti dei sottoservizi. Questa proposta di variante – conclude l’assessore – è nel suo contenuto in linea e armonizzata con gli indirizzi che l’amministrazione Celentano ha dato per l’aggiornamento complessivo dei Ppe della Marina e di Borgo Grappa nel contesto di un lavoro armonico che sarà coordinato nel suo insieme. Un sentito ringraziamento al dirigente Cestra, all’architetto Cappiello e ai progettisti incaricati Bove e Manzan, ma anche a tutta la commissione urbanistica che sta lavorando con ritmi serrati per addivenire alla revisione dei piani particolareggiati”.