Maltempo a Latina, la sindaca attiva il Centro Operativo Comunale

LATINA – A causa delle avverse condizioni meteorologiche che nelle ultime ore hanno interessato il nostro territorio, con forti piogge e violente raffiche di vento che hanno provocato danni e disagi, ho deciso di attivare il Centro Operativo Comunale (COC) al fine di gestire al meglio la situazione e coordinare le operazioni di emergenza”. Lo ha detto la sindaca di Latina Matilde Celentano che, dalle prime ore di questa mattina, è in contatto con la Polizia Locale, la Protezione Civile e i Vigili del Fuoco.

“Il COC è operativo – continua la prima cittadina – e si sta occupando di monitorare costantemente l’evoluzione del maltempo, garantire assistenza alla popolazione, gestire le emergenze sul territorio e coordinare gli interventi di Protezione Civile, Polizia Locale, Vigili del Fuoco e altre forze operative. Il nostro obiettivo primario è garantire la sicurezza di tutti. Raccomando, inoltre, di segnalare eventuali situazioni di emergenza o criticità e ricordo che il COC resterà operativo per tutto il tempo necessario. Insieme all’assessore alla Protezione Civile Gianluca Di Cocco siamo in costante contatto con le autorità regionali e nazionali, che nella giornata di ieri hanno diramato l’allerta meteo colore giallo, per gestire il maltempo nel modo più rapido ed efficace possibile”.