Ambulanti Ugl: “Preoccupati dal trasferimento del mercato di Latina Scalo”

LATINA – L’associazione Nazionale Ambulanti Ugl esprime preoccupazione per lo spostamento del mercato di Latina Scalo che nelle intenzioni della maggioranza a Latina dovrebbe trasferirsi da Piazza San Giuseppe a Piazzale dell’Ambrosia. In una nota il sindacato lamenta di aver letto “con stupore” e “via Facebook” “la notizia di una riunione di commissione in cui sono state prese e decise posizioni future sulla testa degli ambulanti, senza alcun coinvolgimento delle associazione di categoria. Le premesse – scrive Antonio Civiero – , o meglio le promesse, non erano queste”.

L’ Ana Ugl di Latina ha quindi chiesto “un incontro urgente al sindaco Matilde Celentano e all’assessore alle Attività produttive Antonio Cosentino per discutere la problematica”.

Dubbi sono stati evidenziati anche da Nazzareno Ranaldi, consigliere comunale di Latina, per la lista PerLatinaDuemilatrentadue, che in una nota fa il punto sulla seduta di commissione: “Nella commissione dello scorso 14 ottobre, presieduta da Dino Iavarone, è stato discusso un ordine del giorno dal titolo: ‘Mercato Latina Scalo’. Siamo arrivati in commissione ed abbiamo scoperto che si discuteva dello spostamento del mercato di Latina Scalo da Piazza S. Giuseppe a Piazzale dell’Ambrosia. L’ordine del giorno è stato sollecitato dai consiglieri di maggioranza di Latina Scalo adducendo problemi di sicurezza, ma senza allegare alla seduta della commissione alcuna relazione da parte della polizia municipale. Come consiglieri di minoranza – Nazzareno Ranaldi, (Per Latina 2032) e Loretta Isotton (LBC) – abbiamo fatto notare che le convocazioni devono avere un ordine del giorno (o.d.g.) chiaro per permettere ai consiglieri di fare gli opportuni approfondimenti. Abbiamo inoltre chiesto informazioni sulla tipologia merceologica dei banchi presenti nel mercato, ma la risposta è stata rimandata ad una successiva commissione. Inoltre abbiamo segnalato che non si potevano prendere decisioni sullo spostamento del mercato senza aver prima consultato i commercianti stessi. C’è stata una forte pressione da parte dei consiglieri di Latina Scalo per arrivare ad una votazione per lo spostamento del mercato. Abbiamo chiesto al Presidente concorde la commissione di non votare alcun o.d.g. e prima di tutto di acquisire la documentazione necessaria per aprire l’istruttoria e convocare al più presto i rappresentanti dei commercianti: è fondamentale sentire la loro voce a proposito dello spostamento del mercato per valutare i miglioramenti, ma anche le criticità cui si va incontro per prendere una decisione a beneficio dei commercianti stessi e della comunità di Latina Scalo”.