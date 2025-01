Incidente mortale sulla Flacca, stabile nella Tin del Goretti la neonata fatta nascere in urgenza

(foto d’archivio della Tin del Goretti)

LATINA – Sono stabili le condizioni della piccola nata con un parto cesareo d’urgenza ieri sera al Dono Svizzero di Formia dopo l’incidente stradale che nel pomeriggio, sulla Flacca a Fondi, ha coinvolto la sua famiglia con un bilancio pesante: il padre, Filippo Cristian Colacicco agente di polizia locale di 44 anni ha perso la vita, mentre la mamma Veronica Cristofaro è in gravi condizioni, tenuta in coma farmacologico. Nella carambola seguita ad una sbandata per cause ancora da accertare, la donna che ha 42 anni, ha subito gravi lesioni. Proprio per consentire i trattamenti sanitari necessari sulla madre, ma anche per forte trauma subito nell’impatto, la piccola è stata fatta nascere e si trova ora nella Terapia Intensiva neonatale dell’ospedale Santa Maria Goretti. Il peso è buono e anche le funzioni vitali al momento non destano particolari preoccupazioni, ma è arrivata intubata e lo è ancora. Nella struttura diretta dal professor Riccardo Lubrano la neonata viene sorvegliata a vista per valutare ogni variazione del quadro clinico, ma i medici sono fiduciosi. Nell’auto che prima di arrestare la sua corsa si è ribaltata più volte si trovavano anche gli altri due figli della coppia, una bambina di sette anni e un maschietto di due rimasti feriti in maniera non grave.