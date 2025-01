Giornalisti del Lazio in sit-in per Cecilia Sala

L’Ordine dei Giornalisti del Lazio e Stampa Romana hanno promosso e organizzato per martedì 7 gennaio alle 11:30 in piazza Santi Apostoli a Roma una manifestazione per chiedere l’immediata scarcerazione di Cecilia Sala, la giornalista di Chora Media, autrice del podcast Stories, e firma de Il Foglio, incarcerata in Iran dal 19 dicembre.

“La giornalista iscritta al nostro Ordine non può essere trattata come una pedina di scambio. Cecilia Sala deve essere scarcerata immediatamente e senza condizioni”, si legge nella nota dell’Odg Lazio, che invita colleghi e i cittadini a partecipare al sit-in silenzioso nato con il duplice obiettivo di sostenere la collega e difendere la libertà di stampa.

Non ci saranno discorsi, sarà un presidio silenzioso, senza dibattito e interviste, anche per rispettare la volontà dalla famiglia di Cecilia Sala, hanno spiegato il presidente dell’Ordine Guido D’Ubaldo e il segretario di Stampa Romana, Stefano Ferrante.