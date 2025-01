Pino crollato sull’Appia a Terracina, il Comune annuncia: “Piano di abbattimenti e ripiantumazioni”

TERRACINA – Il Comune di Terracina annuncia l’intenzione di procedere con l’abbattimento e la sostituzione degli alberi ad alto fusto pericolosi presenti sul territorio cittadino. Dopo il crollo di un pino sull’Appia avvenuto domenica, che fortunatamente non ha causato danni a persone e solo danni limitati alle cose “è una decisione difficile ma necessaria, volta a prevenire tragedie future”, sottolinea l’Assessore Maurizio Casabona aggiungendo che “una caduta simile durante un orario di lavoro avrebbe potuto avere conseguenze drammatiche”. “Portare avanti la politica di rimodulazione e ripiantumazione con specie più idonee è fondamentale per garantire la sicurezza dei cittadini e allo stesso tempo preservare il verde urbano, che è indispensabile per la qualità della vita in città”, dichiara.

Per il sindaco Giannetti “bisogna avere ben presenti che l’imprevedibilità e la violenza degli eventi atmosferici sono un serio rischio che non può essere sottovalutato”. Il ricordo va al 2018.

«Eventi come quello di domenica sera, che per un caso fortuito non ha avuto conseguenze gravi e tragiche, deve farci comprendere una volta di più quanto oggi l’imprevedibilità e la violenza degli eventi atmosferici siano un serio rischio che non possiamo sottovalutare. Tutti amiamo il verde e comprendiamo perfettamente quanto sia indispensabile per la nostra vita, ma in alcune circostanze è necessario fare scelte nel solo ed esclusivo interesse della sicurezza e della salute della comunità. Scelte che non piacciono a nessuno, a noi per primi, ma sono dovute. La tragedia del tornado è sempre viva nei nostri cuori, per questo il mio invito è a un confronto leale e soprattutto ad un’onesta riflessione», ha dichiarato il Sindaco di Terracina, Francesco Giannetti.

Sono molti i precedenti di decisioni spesso avversate: a Latina i pini storici di Viale Italia e Viale Mazzini hanno suscitato a lungo grande clamore; a San Felice Circeo, l’abbattimento di tutti quelli presenti su via Montenero, ha cambiato il paesaggio. Più di recente sempre a Latina si è resa necessaria la bonifica degli alberi malati lungo Via Epitaffio. Sempre in un’ottica di sicurezza e prevenzione di eventi avversi.