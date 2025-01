Terracina, chiusa la SS7 Via Appia dal 13 al 20 gennaio per lavori presso la Galleria Tempio di Giove

Anas fa sapere che da lunedì 13 gennaio e fino al 20 gennaio, escluso i festivi, sarà chiusa al traffico in orario notturno la Galleria Tempio di Giove su tutte le corsie, come disposto con l’apposita ordinanza. La chiusura della SS 7 VIA APPIA si rende necessaria per interventi di manutenzione degli impianti presenti in galleria e interessa il tratto dal km 101+000 al km 104+170 nella fascia oraria dalle 21:00 alle 05:00 del giorno successivo per cercare di ridurre quanto più possibile i disagi. La riapertura potrebbe essere anticipata in caso di conclusione dei lavori prima della data fissata. Sono previsti percorsi alternativi.