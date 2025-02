Agguato in pieno centro, feriti due uomini, caccia agli aggressori

Un agguato con inseguimento si è consumato nel tardo pomeriggio di ieri in pieno centro a Latina e ha portato al ferimento di due soggetti, uno dei quali in maniera più grave, trasportati all’ospedale Santa Maria Goretti. Secondo una prima ricostruzione, poco dopo le 18 nella zona tra piazza Goretti e il centro cittadino, due uomini in sella a un vecchio Scarabeo si sono diretti verso un gruppo di giovani tunisini aggredendoli brandendo un coltello. I feriti hanno provato a scappare e ne è nato un inseguimento terminato in via Emanuele Filiberto dove il trentenne sanguinante è stato soccorso davanti l’hotel Europa. Gli amici dei due feriti hanno provato a vendicarsi mandando a fuoco il motorino utilizzato dai due aggressori, mentre questi si dileguavano per le strade del centro. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i poliziotti della Squadra Mobile che hanno cominciato ad effettuare rilievi e raccogliere le testimonianze. Portati in Questura alcuni dei componenti del gruppo di tunisini che ha subìto l’agguato.